中印邊境拉達克地區目前仍有雙方大量部隊持續對峙，印方日前發生6名軍事意外死亡，竟發現其中一名死者確診新冠病毒，數十萬駐守的部隊防疫問題面臨極大挑戰。(圖／美聯社）

近日在中印邊境緊張情勢雖稍見緩和，但雙方檯面下仍動作頻頻。據陸媒報導，中印邊境17日發生一起山體滑坡事件，一部前往邊境執行特殊任務的印度軍車遭土石撞擊翻覆，車上6名軍人全數死亡，其中還有一名死者被驗出確診新冠病毒。這名確診死者讓人懷疑邊境數十萬印軍的防疫狀況，以及疫情如果在部隊中擴散，印度要如何面對緊張對峙的邊境形勢。

據《海外網》報導，6名死者中確診新冠病毒的士兵哈薩．侯賽因4年前已退役，但近期接到特殊任務，前往中印邊境工作。出事當天與另外5名同事在拉達克地區執行任務，剛坐上車不久後，便遇到山體滑波事故，導致乘坐的車輛翻倒，6名士兵全部死亡。而因其中一人確診新冠病毒，這些人的遺體將暫時留置當地，不予運回。

報導說，目前中印局勢緊張，6名印度士兵前往中印邊境拉達克地區執行的任務內容不對外公開。而就在本月初，也有一架印度軍機在執行任務飛經普普帕迪上方時，突發意外而墜毀，機組人員全部身亡。更早之前的8月底也有印軍在將戰車裝上拖車時，因操作不當導致戰車翻覆，現場指揮的陸軍上尉被側翻的戰車當場壓死。

目前真正讓印軍擔憂的狀況是中印邊境地區已進入冬季，在天寒地凍的環境下如何維持數十萬邊境部隊不會遭到新冠疫情的襲擊而喪失戰力，才是印度駐軍與大陸駐軍在邊境對峙中最關鍵的問題。而由於印度疫情正快速擴散，尚無收斂的趨勢，印度部隊的防疫問題恐怕是比解放軍更恐怖的敵人。

(中時新聞網)