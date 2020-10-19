氣象局預報顯示，位於台灣東南方約1200公里海面上的熱帶性低氣壓(TD20)最快今夜至明晨將增強為今年第17號颱風「沙德爾」。周三(21)、周四(22)周圍水氣將會增加，桃園以北與東半部有局部性大雨發生機率，其他地區多雲到晴。

氣象局指出，明天(20)天氣和今天相當類似，受東北風影響，宜蘭及大台北地區陰雨綿綿；桃園、花東地區則多雲偶陣雨；新竹以南地區天氣穩定晴朗。溫度方面，東北風作用，北部全天約在22-25，其他地方白天仍相當溫暖，竹苗、花東高溫可達28-29度、中南部甚至可能來到31、32度，但需注意入夜清晨約22、23度，日夜溫差較大。

根據中央氣象局颱風動態，熱帶性低氣壓TD20下午20時的中心位置在北緯 14.3 度，東經 127.2 度，以每小時25公里速度，向西北西進行。氣象局預報員劉宇其表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓目前在台灣東南方約1200公里海面上，預計最快今夜明晨會增強為颱風，路徑方面明晚將穿過菲律賓，預計周三進到南海，屆時將有發展機率，但由於和台灣仍有一定距離，基本上也將維持輕颱程度，對台灣並無直接影響。

劉宇其指出，雖然颱風無直接影響，但這周仍受東北風影響，加上熱帶性低壓外圍環流影響，周三、周四雨勢較為明顯，桃園以北、大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區等有局部性大雨發生機率，其他地區仍為多雲到晴天氣，雖然山區有偶陣雨機率，但預計對西半部水庫水量挹注十分有限。(編輯：許立穎)

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