市議員周永鴻反駁說，林前市長上任時也承擔前人所累積的債務。（陳世宗攝）

台中市議會19日進行財經業務質詢，國民黨市議員朱暖英指出，108年度決算台中市公共債務有1316億，市民一出生就要負債3.6萬元，只贏高雄；財政局要有還債計畫，撙節開支善用納稅人每一分錢，不應債留子孫。民進黨市議員周永鴻說，林前市長上任時也承擔前人所累積的債務。

「冰凍三尺非一日之寒！」朱暖英說，市民平均負擔債務每人約3.6萬，相較六都人均負擔公債僅略優高雄市，公債高不是短暫時間造成；104至107年度台中市公共債務從889億攀升至1258億；前朝爽花債留子孫，讓台中市成為千億負債俱樂部會員，市民人均公共債務數額自然暴增。

周永鴻反駁說，胡前市長任內其實就已經就留下889億元債務，在林前市長上任時也承擔前人所累積的債務。林前市長任內雖舉債約369億元，但其實針對台中捷運綠線的政策就已支出338億元，即便如此平均一年舉債92.5億元，仍比盧市府110年預算舉債99億元還少。

朱暖英指出，檢視盧秀燕現下財政表現，截自107年底的1258億元，來到目前增加為1420億元；包含一年以上公共債務795億、未滿一年公共債務233、自償性公共債務392億等三大公債項目；盧市長就任至今，近兩年總計公共債務增加162億，兩年平均增加81億。

財政局表示，中市舉債空間，從盧市長剛上任的88億元，擴大到現在200億元，這是市府撙節開支成果。在各機關合作下，110年度總預算案賒借收入編列98.86億元，雖仍舉債，卻已是103年度以來舉債額度最少的一年，市府將持續努力，發揮預算最大效益。

(中時 )