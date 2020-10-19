美國總統大選進入最後倒數2周，據美國華爾街日報及美國國家廣播公司民調顯示，總統川普民調仍以11個百分點落後民主黨候選人拜登。前民進黨立委沈富雄也給出「最終版預測」，選舉人團票數，共和黨川普將可能獲得188張，拜登則獲得350張選舉人票。

沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》指出，外界觀察全美有7個、9個搖擺州，他認為其實這是錯誤講法，因為「搖擺的州都已經不搖擺了」，現在只剩下兩個州不是搖擺，反而是平分秋色、難分上下，這兩個州 一個是「俄亥俄州(Ohio)」，另一個是「喬治亞州(Georgia)」。

沈富雄今(19日)在臉書貼文給出最新預測，他表示，自己先前把「阿拉斯加州(Alaska)」給標成藍色，雖然顏色圖錯，但他說，不會再改預測。若自己再改，就和氣象主播沒兩樣了。他坦言，他現在唯一沒把握的是「俄亥俄州(Ohio)」的18張選舉人票。

他也PO出一張新的預測圖，並喊話，台北時間11月4日上午，大家可以第一時間開票結果來比對。圖片中則可見，川普將可能獲得188張，拜登則獲得350張選舉人票。

前民進黨立委 沈富雄，臉書預測美國總統大選最終結局。（圖/翻攝自 沈富雄臉書）

此外，美國有線電視新聞網CNN近日的預測顯示，拜登可望獲得290張選舉人票，川普僅能拿下163張選舉人票。

而美國大選往年的搖擺州有好幾個，分別是愛荷華(Iowa)、威斯康辛(Wisconsin)、俄亥俄(Ohio)、密西根(Michigan)和賓夕法尼亞(Pennsylvania)、佛羅里達(Florida、北卡羅來納(North Carolina)、喬治亞州(Georgia)。

(中時新聞網)