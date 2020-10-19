政府明年起開放瘦肉精美豬，引發強烈爭議，前總統馬英九今晚在馬英九基金會的活動中，建議立法院可以發動「歡迎美豬，反對萊豬」活動，讓它成為台灣人民共同的呼聲，「美國就不會誤會我們反美，知道我們只是反對萊豬。」

馬英九基金會今晚舉辦「美豬『萊』不『萊』誰說了算？」奔騰講堂，邀農委會前主委陳保基、食藥署前署長康照洲及國民黨立委蔣萬安出席談美豬食安議題。雖然馬英九以「聽眾」身分出席，不致詞也不演說，但到了開放民眾發問時段，仍忍不住舉手發表意見說：「我忍無可忍了」，表示他建議立法院應舉辦「歡迎美豬，反對萊豬」活動。

馬英九指出，前總統陳水扁任內進口的美豬牛「只驗豬不驗牛」，因為檢驗人力不足，因此在農委會與經濟部的公文裡都寫得很清楚，當初負責檢驗的商檢局只驗豬、不驗牛，所以有10幾萬噸美牛在完全沒有檢驗的情況下，已被台灣老百姓吃進肚子。

他說，當時立法院並不知道這件事，後來他告訴當時的立法院長王金平，再轉告民進黨立院黨團總召柯建銘，「這可不是先斬後奏，而是先斬不奏」。

由於美國豬裡，萊豬約佔22％，馬英九也說：「既然現在美國大部分的豬都已經不是萊豬，那就賣給台灣不是萊豬的美豬就好了？」馬說完後，還拍了一下國民黨立委蔣萬安說「全看你了！」引發台下聽眾大笑。

(中時 )