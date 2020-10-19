屏東縣萬巒鄉成德社區舉辦香檬產品成果發表會，包裝精美，縣長潘孟安笑稱已達「LV」等級。（潘建志攝）

屏東縣萬巒鄉成德社區發展農村再生專案，以香檬作為社區產業發展主力，研發一系列香檬產品及美妝保養品，19日舉辦成果發表會，縣長潘孟安與社區小朋友一起製作香檬餅乾，並大讚香檬產品包裝精美，笑稱已達「LV」等級。

成德社區從2016年起開始執行農村再生計畫，社區雖以種植檳榔為大宗，經居民討論後，決定以香檬作為社區產業發展主力。2017年起在縣府農村再生辦公室媒合下，進行產學合作，研發各式香檬產品。

目前已有洗髮露、沐浴露、洗潔精、香檬舒緩皂、防蚊液、去角質凝膠、修護潤唇膏等7項香檬系列產品。原本只是一般包裝，去年與設計公司合作，將銷量最好的香檬舒緩皂及洗髮露設計禮盒包裝上市，具有清新歐風的視覺感受。

禮盒換裝前一年只賣200盒，換裝後大受歡迎，增加為700盒。居民笑說，「真是人要衣裝、佛要金裝。」潘孟安也大為讚賞，表示這已跳脫社區產品給消費者的包裝既定印象，並笑稱已達「LV」等級。

成德社區在社區理事長林明廷及村長林榮慶合作下，至今已爭取約600萬元農再計畫經費。未來縣府除了支持社區繼續研發香檬產品外，也輔導推展可可產業發展，讓社區產業自主並永續經營。

(中時 )