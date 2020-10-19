桃園市政府聯合檢警衛等單位，為全市102家業者舉行毒品防制教育訓練，公私合作反毒。(桃檢提供／蔡依珍桃園傳真)

防範新興毒品，桃園市政府率全台之先擬定「特定氣體不當使用防制自治條例」，19日又聯合檢警衛等單位，為全市102家業者舉行毒品防制教育訓練，公私合作反毒，並以毒品危害防制條例當「鞭子」，促業者「善盡管理責任」，違者最重罰100萬。

桃園市政府為加強業者守法意識及貫徹通報義務，以遏阻毒品氾濫，19日下午找來轄內受管制的102家業者，在桃園市政府文化局5樓團體視聽室舉行「109年度特定營業場所毒品防制教育訓練」。

桃園地檢署檢察長王俊力表示，新興毒品如PMMA（又稱超級搖頭丸）、毒品咖啡包等近年來頗為盛行，接觸年齡層以年輕人為主，取得管道多見於汽車旅館、KTV、卡拉OK及夜店、酒吧等特定營業場所，由於毒性較一般搖頭丸強3至4倍、作用慢，常有年輕人在不知不知覺中服用過量，或多次服用以致中毒死亡，至今年7月止，已有107人因服用含有PMMA毒品致死，其中29歲以下者高佔近7成，防堵刻不容緩。

王俊力說，希望透過教育訓練，宣導新興毒品危害性，並期盼業者發揮社會責任，協助杜絕新興毒品利用特定營業場所成為販賣或擴散溫床。他也提醒業者，加強取締阻絕新興毒品已是全民共識，檢察官將與警方合作加強查緝，桃園市政府相關主管局處也會對未執行防制措施的業者開罰，今年已有3件行政裁罰，希望經由刑事偵查及行政管制等多重措施，斷絕新興毒品PMMA等的蔓延，落實行政院所推動之新世代反毒策略「減少毒品供給、減少毒品需求、減少毒品傷害」三減策略。

王俊力也讚桃園市政府率全國之先，提出「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」草案，將「笑氣」依法列管，期待中央及地方共同攜手合作，打贏反毒之戰。

會中桃園地檢署檢察長王俊力、桃園市政府秘書長黃治峰、衛生局長王文彥、警察局長陳國進、經發局副局長黃穗鵬、觀光旅遊局主任秘書呂秀琴等相關機關首長及主管，一同宣示反毒，表達中央、地方政府及檢察機關對於防制新興毒品蔓延之強力決心，希望業者能共同配合，將毒品趕出特定營業場所，斷絕毒品取得之管道。

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(中時 )