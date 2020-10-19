客家文化發展中心辦理「秋收祭」慶典活動已邁入第5年，「2020五穀豐登慶秋收－六堆秋收祭」系列活動。（客發中心提供／潘建志屏東傳真）

客家文化發展中心辦理「秋收祭」慶典活動已邁入第5年，「2020五穀豐登慶秋收－六堆秋收祭」系列活動。（客發中心提供／潘建志屏東傳真）

客家文化發展中心辦理「秋收祭」慶典活動，有客家甩肉丸體驗活動。（潘建志攝）

每到秋收之際，便是客家庄慶豐收的時節，客家文化發展中心辦理「秋收祭」慶典活動已邁入第5年，「2020五穀豐登慶秋收－六堆秋收祭」系列活動將於10月31日至11月8日舉行，邀請民眾一起到屏東六堆體驗客家秋收樂趣。

客家文化發展中心與六堆12鄉區自2016年起，都會在六堆客家文化園區及六堆各鄉區辦理「秋收祭」慶典活動，今年主題為「曬豐收、慶豐收、享豐收、樂豐收」，獲得交通部觀光局入選為全國重點活動，並於全國觀光年曆中推廣。

19日記者會，客發中心何金樑主任與高屏縣市六堆12鄉區公所代表，共同進行「福菜去菁」活動」，現場充滿濃濃客家福菜香。何金樑表示，每年秋收祭活動都會放入些巧思及創意，帶民眾在過程中體驗並更認識六堆客庄。

今年系列活動包括謝天還福祭儀、千人積福菜開幕式、六堆客庄文化秋收體驗遊程、食福饗宴、彩妝遊園活動、樂豐收展演、客家美食小棧－客家甩肉丸、傳統客家廚房展示、農村裝置藝術拍照與體驗區，及六堆集福趣集點抽大獎等。

今年也規畫6條「秋收文化體驗遊程」活動，帶遊客探訪六堆客庄風土民情，並實地體驗採果、製作農特產品等，深入六堆客庄的生活樣貌，並有限量版「六堆地圖拼圖」送給參與遊程的民眾。

(中時 )