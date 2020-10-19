空軍年度最重要的戰術總驗收（天龍操演），今天開幕，由空軍司令熊厚基主持。天龍操演是空軍飛行員最重要的演訓之一，比照美軍實戰訓練，並選出年度的「王牌飛行員」、「空戰王」、「炸射王」等。

由於共機近月不斷擾台，空軍飛行員雖勤務繁重，士氣非常高，此時舉行天龍操演，除鼓勵空、地勤人員，也讓飛行員展現精實戰技，為單位及個人爭取最高榮譽外，也要彼此相互觀摩學習，持續提升戰力。

開幕典禮中，各受測聯隊用影片展現基地訓練成果，呈現出勇奪第一的旺盛企圖心，並在官兵代表宣誓後，熊厚基逐一為官兵代表貼上「2020天龍操演」臂章，象徵接受測驗的人員，都是各聯隊的菁英，鼓舞操演人員用高昂的戰志與士氣，為聯隊爭取榮譽。

「如果一位飛行員沒有想要拿第一的精神，那就不能算是一位飛行員。」熊厚基強調，不論是空、地勤人員，都一定要有自信、有能力，不讓敵人在我們的領空耀武揚威，做國家安全最堅實的後盾。

空軍戰術總驗收（天龍操演）自即日起正式展開，目的在驗證空軍部隊的本職學能，分別實施各空中競賽及實彈射擊課目，考驗官兵平日訓練成果，熟悉聯合作戰指管流程，以提升空軍整體作戰能力。

(中時 )