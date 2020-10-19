美國參議院將在本周三(21 日) 投票表決一項5000 億美元經濟刺激法案，儘管美國國會兩黨還在談判相關細節，雙方提出的規模正在拉進，同時也提供美國總統大選前，有新一輪紓困案通過的機會，道瓊指數周一(19日)開盤上漲79.21點、以28,685.52點開出，隨後上漲一度超過百點，台積電ADR則是上漲逾3%。

截至台北時間19日晚間9點35分，道瓊指數上漲72.3點或0.25%、暫報28,678.61點；標普500指數上漲17.02 點或0.49%、暫報3,500.83點，站回3,500點關卡；代表科技股的那斯達克指數上漲91.54點或0.78%、暫報11,763.1點。

美國新一輪財報季登場，接續上周銀行股的表現，本周起由IBM打頭陣，加上電動車大廠特斯拉、半導體巨頭英特爾、FPGA龍頭廠賽靈思（Xilinx）、Netflix等財報陸續公布，投資人引頸期盼在經濟穩定復甦下，美企會有如何表現。

下一周將開出新一季財報表現的美股則是集中在科技巨頭，由於美國眾議院反壟斷小組對這些大公司發出強烈敵意，甚至揚言對這些公司的業務拆分，但短期內可能難有作為，投資人主要把目光擺在新一季表現是否能延續受惠新冠肺炎疫情以來的好表現。4大科技巨頭加上微軟、Netflix早盤股價均呈現上漲趨勢，特斯拉股價上漲逾1%，台積電ADR股價上漲3.1%，朝著收盤價90.91美元的歷史高點前進。

(中時新聞網)