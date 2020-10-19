聲音無所不在，卻容易消音於日常。曾以《牆上。痕Mailulay》入圍台新藝術獎的新銳導演陳彥斌，打造聲音劇場《蝕物鏈》，以一起「油魚」中毒事件為起點，採集如熊貓、頭髮生長、人體消化道排氣等聲響，探討同樣容易被消音於日常的食安議題。

陳彥斌表示，隨社會變動發展，人們越趨視覺化，不再注重聲音，但聲音仍存在於生活中，如講電話的聲音、錄音聲音等，使他感到十分抽離，「我們試圖透過簡單的食安事件，探討背後的循環。並讓聲音作為鏈結，將聽覺變為主體，在腦內完成視覺化想像，重新建立起耳朵的感受。」

油魚是一種常被不肖商人用以取代比目魚及鱈魚出售的魚種，食用過量會對人體造成毒素。在《蝕物鏈》開端，觀眾坐在伸手不見五指的房間，由人聲旁白引領，從了解一起油魚中毒案例是如何發生開始，在各類動物死亡、被料理、運送、人類消化、排泄的聲音中思考食安問題的根源。

陳彥斌表示，食安新聞總容易被淡忘，但爆發後，往往卻能從食品如何加工，進而延伸到人類何以決定其他物種的存亡的議題，「透過聲音，我們可以知道廚房如何創造食物，或許也可以知道豬、牛、羊是從哪一個產地來，並如何擴及到整個國家。再將一連串鏈結回到人類一直主宰他人生命的事實上。」

《蝕物鏈》由4個展間組成。有放置熱炒店餐桌、布偶堆、腳踏車等物品的展間，展間各處佈滿物證標示牌，有如犯罪現場，觀眾戴著耳機，自行選擇想要聆聽的物品，插入耳機線。陳彥斌比喻，耳機侵入性的動作，也如人類影響生態一般，「我們的建築物一插下去，生態就拔走了。」

奇特的是，其中一間展間，放置一隻活生生的肉雞，雞圈四周貼滿關於雞的笑話。陳彥斌表示，雞是食物鏈中最常見的符號，牠們在食品包裝上都是快樂的，但只有一種快樂。除了被食用外，還會因字義被取笑，顯現出人類總是出現消費、利用他者的行為。

(中時 )