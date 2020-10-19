歐洲空中巴士集團(AirBus)的西班牙分公司，在上周五發表了新型高級教練機AFJT（Airbus Future Jet Trainer ）的計畫案，它具有超音速性能，並在稍做修改後具備空中作戰的能力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，西班牙歐洲戰鬥機計劃室表示，AFJT是由西班牙主導，期望這項計畫能夠維持西班牙在航太事業與國防科技上的研發能量。

該部門的新聞稿說，AFJT是單引擎設計，具有超音速性能，至少可達1.2倍音速，能夠更好的模擬第一線戰機所需要的飛行技術。

目前西班牙加入歐洲未來戰鬥機系統（FCAS）的次要開發工作，因此他們也希望AFJT能夠與FCAS有所整合。同時，西班牙希望在新飛機的開發基礎上，延申出輕型戰鬥機和新一代攻擊無人機。

Meet The Airbus future light Attack-aircraft

就目前所公布的圖片，AFJT教練機採用前低後高式縱列雙座艙，後方的教官席具有較好的視野。在教練機模式時，並不裝備機砲和多雷達，採用武器模擬系統，來進行一般性的飛行訓練。

但是它也具備武裝化的能力，加裝機砲與機外武器和雷達之後，就可以搖身一變成為輕型戰鬥機，或者另外打造單座型輕型戰機，用於防空和偵察任務。

西班牙空中巴士子公司估計，AFJT如果成案，將可為西班牙創造2100至2500個工作崗位，並為西班牙國庫帶來約3600萬歐元的稅收和社會貢獻。

目前國際航太市場上，已有洛克希德與KAI合作的T-50/FA-50輕型教練戰鬥機，另外就是波音公司的T-7紅鷹教練機，西班牙不一定有辦法打開市場。

(中時新聞網)