由外貿協會及貿有展覽主辦，今年漁產業及釣具產業最受矚目的B2B國際專業展「臺灣國際漁業展(TIFSS)」將於12月3日至5日首度北移至南港展覽一館展出。貿協表示，為加強服務買主及參展廠商，除實體開展外，亦提前本月19日起為期六周線上展，已有來自十餘國國際買主註冊參與線上媒合平台，預計可吸引約18,000線上訪客人次。

2020年的TIFSS展區包括「漁撈工具及技術區」、「養殖區」、「水產及加工品區」、「水產加工設備暨技術區」、「漁產業生技區」及「國際休閒釣具展」等，打造漁產業全方位採購平臺，匯集多家指標廠商如臺灣漁網兩大巨頭「金洲海洋科技」及「慶發漁具」展示各式優質漁網具。

「寬緯科技」人工智慧監測水域環境系統，有效降低養殖風險；「富宸科技」iFISH智慧養殖解決方案，可節能並精準投餌；「知洋科技」海洋物聯網關鍵整合技術及水下探測、水下無人載具等設備產品；「耀天科技」AIS船舶自動辨識系統，衛星通訊與航海設備。同時，亦有指標廠商包括水產養殖隱形冠軍「嘉豐海洋」、鋁合金遊艇製造廠「科建鋁船」、次氯酸水生成專業設備商「艾得立生物科技」及「達邦蛋白」等。

展覽另一亮點，AQUAFEED UK及國立臺灣海洋大學首次合作辦理「海水魚養殖技術國際論壇」探討養殖飼料營養配方與現代養殖科技如何實踐產業永續發展，展期間亦有創新產品發表等相關活動，力促商機。

(工商 )