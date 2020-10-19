微風信義區三店將於22日開打周年慶，微風南山店特別在首四日加碼南山廣場聯名卡高回饋總體超過30%；為迎來精品消費需求，微風南山店更進一步改裝地下一樓引進精品童裝，連同超市帶動近三成業績成長，餐飲營收比例亦從最高45%降為目前的40%左右，接續包括atre在內改裝，年底前微風南山店餐飲營收會降至35%-30%不等。

招商部指出，疫情期間高樓層fine dining受影響最少，相對好看好拍的網美店只是一時的短暫吸客效應，熱度壽命短，最終還是要回歸「好吃」，這也是後續改裝的品牌引進首要考量。

首波微風廣場與南京店業績在珠寶精品等報復性成長帶動下，周慶業績已呈兩位數成長，加上信義區微風三家店預購也有兩位數成長帶動下，全年業績有望從周慶前保守預估下修情況逆轉為上調2-3%成長，突破去年300億元業績。

微風集團董事長廖鎮漢在今年初尾牙曾揚言2020啟動「超零售生態圈」，業績目標上看310億元，未料遇上新冠肺炎疫情COVID-19，衝擊各行各業，對以精品、餐飲占比為兩大主力的微風集團簡直是三溫暖，9月初微風常董岡一郎曾對外指出，上半年百貨業大家都很辛苦，因此在周慶開打前先打預防針，全年業績目標恐下修15%，唯台灣防疫得當，且13萬台商「宅」在台灣，暑假期間7、8月精品業績已猛爆式增長近倍數，而首波周年慶微風再下猛藥回饋率直飆26%，帶動60萬會員報復性消費，像是Dior等精品業績大幅增長6-7成，整體高價珠寶、腕表更是爆出數十張千萬大單等，均挹注首波周年慶至今兩位數成長。

(工商 )