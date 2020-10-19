日前台北市長柯文哲被問到中天新聞台換照風波時以「內行說」暗喻蔡英文總統管不住行政院長蘇貞昌。民進黨台北市議員王世堅今日於政論節目表示，其實柯文哲是看到日前自己前幾天的「狐假虎威說」，才跟著講的。

柯文哲日前被問到中天換照風波時說「相信蔡總統也不想關掉中天電視台」，當媒體追問「所以不是總統的本意，但管不住行政院長蘇貞昌？」柯意外脫口而出「哇你內行的」，引發各界討論。

王世堅指出，自己早在2個禮拜以前就講「有人在狐假虎威」，所以柯文哲可能是據此而說出口。但有關中天要被關台的事情，其實政府應該要禁得起罵才有更大進步。

王世堅說，全世界任何人、任何政黨、任何政府都一樣，你要禁得起罵，也沒有哪個人或是哪個政府說，脆弱到罵兩下就垮了。其實提出批評的人，都是希望能因此而更好。

王世堅表示，或許有些媒體的批評有所謂藍綠之分，有些媒體對綠營批評也過了火，但即便如此，在尊重新聞自由下，要去受點傷，這也難免，但進了廚房就不要怕燙，即便是有些比較過火的批評，在經過這樣的淬鍊後，還能存活，代表才是真正的頂天立地。

(中時 )