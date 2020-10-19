女子學弓箭慘遭分屍，長江特派員揭秘。(中天新聞)

華山大草原是熱愛藝文活動者眾所皆知的文化勝地，只要每逢假日都會舉辦溫暖人心的知性活動。然而2018年6月1日，這裡卻發生了駭人的分屍案，讓多數人至今都無法相信。當時擔任射箭教練的陳柏謙，在華山草原上建立野居草堂，主要作為推廣弓道技藝使用，案發當天陳柏謙與幾名學員在草堂裡飲酒聊天，眼見各個學員紛紛離去，只剩下1名高姓女學員因飲酒過多，躺臥在草堂內小憩，陳柏謙竟色性大發，趁機向高姓女學員求歡，但因遭到婉拒惱羞成怒，立即強行硬上得逞，卻也失手殺了女學員，因害怕草堂因此而關閉，陳柏謙決議為毀滅證據進而分屍，直到女學員家人察覺失蹤多天，立即報警處理，因是最後與高姓女學員見面的人，才讓自己變態的犯案行徑曝光，雖在2019年的8月5日依強制性交殺人罪判處死刑，卻在2020年4月7日逆轉，由臺灣最高法院判決無期徒刑。

警方努力不懈的調查，終於讓變態殺人魔的陳柏謙繩之以法。(中時資料庫)

陳柏謙支解女學員屍體後，竟還劫財將皮包放在自己家裡。(中時資料庫)

陳柏謙在2018年5月中旬，在華山草原上搭建「野居草堂」，主要推廣傳統弓道技藝使用。高姓女學員因為傳統文化頗有興趣，在臉書上搜尋到弓道訊息才與陳柏謙認識，高姓女學員也主動擔任陳柏謙的教學助理，負責幫忙收費課程以及撰寫報告，但高姓女學員卻不知，陳柏謙其實是位批著羊皮的變態色狼，逐漸步步踏入死亡之路。

陳柏謙雖然長相斯文，仍有著變態的心思，他在支解女學員的身體時，還不忘將女學員的左側乳房及下體，割下一塊作為標本收藏。(中時資料庫)

同年的5月31日下午4點，陳柏謙與數名學員相約在草堂內飲酒聊天，直到隔日的凌晨12點，學員們陸續離開，只剩下不勝酒力的高姓女學員躺臥在草堂小憩，因孤男寡女共處一室，凌晨4點陳柏謙色姓大發，竟直撲女學員身上熊抱，並向女學員進行魚水之歡，女學員極力反抗，陳柏謙因當時性慾高漲失去理智，立即壓制住女學員，強行對女學員進行性交得程，但也不慎失手將女學員殺害，陳柏謙當時從女學員背後左手壓制，再以右手夾在女學員脖子上，因當下失去判斷，竟壓制時間過久將女學員勒死，也擔心好不容易申請搭建來的草堂消失，決定將女學員分屍丟棄。

陳柏謙雖然長相斯文，仍有著變態的心思，他在支解女學員的身體時，還不忘將女學員的左側乳房及下體，割下一塊作為標本收藏。陳柏謙也是將女學員身體支解成7袋，分別丟在不同地方(市民大道、中山北路、福林路、仰德大道、林森北路、福林路、會館旁等等多地)，先姦後分屍後竟然還劫財，陳柏謙完事後還將女學員的包包帶回自己住處放置。

女學員在慘遭殺害的隔天，她的雙親相當著急尋找，陳柏謙竟然還刻意誤導女學員雙親錯誤訊息，並持續在草堂內進行弓道教學，後續女學員雙親因尋找無果，立即通報台北市政府警局中正第一分局的忠孝東路派出所，後續經所長林俊燁調閱多支監視器搜索後，才將陳柏謙的變態殺人行徑揪出曝光。

不幸的是，明明是犯下不可原諒的先姦後分屍重罪，2019年的8月5日依強制性交殺人罪判處死刑，卻在2020年4月7日逆轉，由臺灣最高法院判決無期徒刑，讓女學員的雙親極為氣憤又鬱卒。

(中時新聞網)