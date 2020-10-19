（近期昇恆昌內湖旗艦店進行改裝以更貼近在地客型態開打周年慶。圖／李麗滿）

近期各大百貨周年慶化妝品開戰，均以「比免稅品便宜」大做文章；免稅店龍頭昇恆昌亦不甘示弱，今年25周年慶亦打出「滿萬送千」折抵無上限促銷；額外加碼更針對消費滿額抽鑽石項鍊、名牌包，與百貨周年慶別苗頭。

在昇恆昌實體店開打周年慶前，昇恆昌宅配網已提前加碼推出精品獨家2件9折、新會員享滿3,500折200等優惠，免稅價再打折的超划算購物亦在20萬會員粉絲團掀起討論潮，而緊接著20日起至11月30日則推出全通路周年慶，包括國際精品、專櫃香水美妝保養品、時尚珠寶、太陽眼鏡、手錶等商品，單筆消費滿萬元現抵1,000元，滿額折抵無上限。

部分國際香水美妝品、流行飾品等折抵門檻更降至滿5千現抵5百；昇恆昌強調，受疫情影響，逾半年不能出國也無法購買免稅品，為回饋與服務消費者，不出國也能買免稅品，稅金由昇恆昌自行吸收，全台據點與昇恆昌內湖旗艦店商品全部免稅優惠價，亦期進一步帶動穩定現金流。

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