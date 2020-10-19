港星王祖藍與華裔小姐冠軍李亞男愛情長跑多年，因女方身高高於男方13公分，被封為長短腳之戀，兩人在2015年修成正果，並於前年迎來女兒Gabrielle報到，今年6月再報喜懷上第二胎，日前一家人外出被拍到，將滿2歲的Gabrielle身高也跟著曝光，意外在網上造成討論。

王祖藍和李亞男日前被直擊帶著女兒Gabrielle參加聚會，由於老婆挺著孕肚，一路上幾乎是王祖藍照顧女兒，一下牽著、一下抱著，互動相當溫馨；特別的是，Gabrielle站在王祖藍身邊，已達到他腰部的高度，未滿2歲來說，已經長得很高。

近2歲Gabrielle已長到王祖藍腰的高度。（圖／翻攝自微博）

王祖藍不甘示弱地曬出父女合照，稱女兒長得像自己。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，不少網友打趣稱「一看就是遺傳了媽媽的身高」、「以後王祖藍可能是家裡最矮的一個了」、「媽媽身高基因好」、「再過幾年就能長過爸爸了」，話題熱度甚至登上微博熱搜。

而王祖藍見到網友熱議女兒的身高，便幽默發文回應：「身高隨我老婆怎麼了！長得像我！」同時附上一張父女合照，只見父女倆表情、動作、五官極度神似，讓網友看了全被逗樂。

(中時新聞網)