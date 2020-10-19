大陸山東省青島市日前出現突發新冠肺炎本土確診病例，感染源不明，宣布針對全市近千萬人口全面核酸檢測，5日內完成檢測1089萬9145個核酸樣本，檢測結果出爐，無新增陽性樣本，引發外界關注。對此，資深媒體人陳揮文也嚇一跳，直呼「展現強大實力」。

陳揮文在政論節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中說，青島5天普篩1089萬人，這需要多大的檢驗能量、人力、物力，連美國媒體都嚇一跳，畢竟看看歐洲等國的疫情，「所以你說青島料敵從寬對不對？這很難判斷...。」

陳揮文進一步說，「可是我要說，他(青島)展現強大實力，所有青島朋友都配合，5天篩1089萬人，嚇死人」；話鋒一轉，陳揮文大笑地問，「而我們呢？堅持不普篩，每天檢測不到一萬，所以我說陳時中跟指揮中心是顯然有問題。」

陳揮文認為，「疫情爆發時，台灣檢測量約為2、3000，結果半年多還是不到一萬，疫情控制好是運氣好，我們是島國，大家戴口罩爭取半年時間，結果檢驗能量不到一萬，到底在幹嘛？」然而，針對青島篩檢結果，衛福部長陳時中17日語帶嘲諷表示，「太偉大了」，不可能會出現這樣的結果。

(中時新聞網)