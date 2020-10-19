有民眾在臉書po文表示，長榮中學有意出租場地給補習班授課。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

台南市私立長榮中學，日前傳出有補習班要到校內開辦國三周六會考全日衝刺班，原計17日上課，但遭民眾投訴台南市政府教育局，臨時喊卡。校方表示，經校務會議討論，目前未成案。

擁有百年歷史的長榮中學，日前遭民眾投訴，與某短期文理補習班合作，推出「國三周六會考衝刺班」，預計17日開課、共28周，上課地點就位於長榮中學，全日班含教材3萬1000元，約招生40人。

不過，台南市政府教育局日前接獲檢舉後，已行文校方說明，校方也表示，該案仍在討論階段，且因學校老師反對已撤案。教育局稱，依照《私校法》，不動產租用必須經由董事會通過，並報請國教署同意，且須以與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限。

另外，根據《短期補習班設立及管理準則》，若補習班擬增設班舍或教室，應經直轄市主管教育行政機關核准，而且不得至學校內宣傳或招生。

(中時 )