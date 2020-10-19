逢甲大學EMBA「逢益群英共善」攝影展，10月24日起將在潭子區新藝藝術中心登場，這群喜愛把瞬間偶遇的美好剎那化為永恆攝影同好，因緣際會齊聚在逢甲大學EMBA，畢業後繼續發揮「影」響力，「逢益群英共善」攝影展更進一步結合公益活動，麗明營造董事長吳春山等8人參展，共44件的作品售出金額全數捐贈予「台灣身心障礙藝術發展協會」。

麗明營造董事長吳春山除了是逢甲大學EMBA「逢益群英共善」攝影群的一員，也是身兼台灣身心障礙藝術發展協會理事長，本次他提供12幅攝影作品參與展出。

吳春山拍攝台中市議會前綠園道常常喜相逢的白鷺鷥為主題，白鷺鷥駐足綠園道，或在園道的一池水塘停留，鷺鷥的優雅與神情，水中倒影，相映成趣，都在他的手機下，成為一幅最「照」的住的畫面。

今年2月初，吳春山曾舉辦個人首度公益攝影展，創下開幕茶會當日88幅作品全數預訂一空的銷售佳績，吳春山擅長使用最便利攝影工具智慧型手機，在日常生活裡、或因工作移動的路程上，紀錄下許多令人激賞的畫面。

他感謝逢甲EMBA攝影好友們的支持，無私地提供心血作品共襄盛舉，對「台灣身心障礙藝術發展協會」發展有很大的幫助，好友們也覺得能將平日的興趣結合公益，讓自己的作品富有更深的一層意義，何樂而不為。

「逢益群英共善」攝影成員藉由拍攝不同主題、風景呈現出風格各異的畫面；透過不同的視角，看見作者眼中的世界

，探尋轉眼即逝的美好瞬間。

吳春山指出，10月17日起，長期進駐於國立台灣工藝研究發展中心-地方館「陶人風」陶藝創作團隊，已受邀至新藝藝術中心進行長達一個月的生活陶器展，10月24日起同地點同步展出由逢甲EMBA「逢益群英共善」攝影展，歡迎醉心藝術的同好前往觀展。

「陶人風」8位陶藝藝術工作者，將常見的茶道具與咖啡器等生活日常，透過各有其趣的創作，進行了全新的演繹，作品溫潤內斂卻個性十足，令人愛不釋手。

攝影者都希望這些令人感動的畫面能夠永留人間，更期待能透過作品傳遞出的意念，讓社會更和諧、更繽紛亮麗，新藝藝術中心特別邀請逢甲EMBA攝影群前來共同展出，藉由拍攝不同主題、風景呈現風格各異的畫面；透過不同視角，看見作者眼中的世界，探尋轉眼即逝的美好瞬間。

陶藝與攝影聯展，美事成雙，吳春山行善的正能量有如同心圓無限擴大，而且投入攝影不是只拍照片，而是以「藝術」構圖，還號召逢甲EMBA一群同好，11月14日逢甲大學校慶前一天，在逢甲中科校區成立「攝影美學協會」成為創會長，這是EMBA第七個社團，鼓勵大家不管是用手機或相機，拍出生活中的真善美。

(中時 )