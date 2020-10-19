由逢甲大學EMBA攝影同好發起的「逢益群英共善」攝影展，10月24日起於台中市潭子區「新藝藝術中心」展出，8人將展出44件作品，售出金額將全數捐贈「台灣身心障礙藝術發展協會」！

其中，麗明營造董事長吳春山不僅是攝影群裡的成員，同時身兼台灣身心障礙藝術發展協會理事長，這次也提供12幅攝影作品參與展出義賣。

「逢益群英共善」攝影展的作品，來自一群喜愛把瞬間偶遇的美好「剎那」化為「永恆」的攝影同好，因緣際會齊聚在逢甲大學EMBA，他們平日總是毫不藏私又樂於分享自己捕捉到的美好，每位攝影者都希望這些令人感動的畫面能夠永留人間，更期待能透過作品傳遞出的意念，讓社會更和諧、更繽紛亮麗。

因此，新藝藝術中心特別邀請逢甲EMBA攝影群前來共同展出，藉由拍攝不同主題、風景呈現出風格各異的畫面；透過不同的視角，看見作者眼中的世界，探尋轉眼即逝的美好瞬間。

「逢益群英共善」攝影展更進一步結合公益活動，將8人參展共44件的作品售出金額全數捐贈予「台灣身心障礙藝術發展協會」，其中麗明營造董事長吳春山，一口氣提供12幅以「我的鳥朋友」為主題的攝影作品參與展出，每幅將以8888元義賣，所得將捐贈台灣身心障礙藝術發展協會。

吳春山今年2月初曾舉辦個人首度公益攝影展，創下開幕茶會當日88幅作品全數預訂一空的銷售佳績！吳春山擅長使用最便利的攝影工具--智慧型手機，在日常生活裡、或因工作移動的路程上，紀錄下許多令人激賞的畫面，至今拍攝超過1萬張照片，目前已著手籌備出版「我的鳥朋友」攝影集。

吳春山表示，感謝逢甲EMBA攝影好友們的支持，無私地提供心血作品共襄盛舉，對協會的發展有很大的幫助，好友們也覺得能將平日的興趣結合公益，讓自己的作品富有更深的一層意義，何樂而不為！

由於吳春山對攝影越來越感興趣，遂邀請逢甲EMBA一群同好將於11/14逢甲校慶前一天，在逢甲中科校區成立「攝影美學協會」成為創會長，這是EMBA第七個社團。

(工商 )