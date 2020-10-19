宏達電19日發表Desire系列中價位新品Desire 20+，搭載高通4G中階處理器驍龍720G，窄邊6.5吋螢幕、5000毫安培電池、四鏡頭主相機，單機建議售價為8490元，即日起於宏達電專賣店、全台零售通路、宏達電官網，以及包括MOMO、PCHome在內的電商開賣，11月1日起於全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信上市。

宏達電繼6月推出Desire 20 Pro後，4個多月後又推出Desire 20+，與Desire 20 Pro相比，Desire 20+電池容量維持在5000毫安培、螢幕尺寸也維持在6.5吋、6GB RAM與128GB ROM都跟前作相同，不過，Desire 20+改用了比較新的處理器高通驍龍720G，效能比Desire 20 Pro使用的665好了一些，號稱可使電玩迷隨興所至，螢幕比例為20比9，也與前作19.5比9差不多，主相機維持四鏡頭設計，前鏡頭解析度則下滑至1600萬畫素。

雖然Desire 20+與前作差異乍看之下不太大，不過宏達電強調，Desire 20+針對錄影功能大大強化，替網美、YouTuber打造即時美顏錄影功能，並配備錄影防手震，即使素顏上場也不用擔心，不僅如此，還搭配縮時攝影、慢動作攝影、AR影片等趣味功能，可以輕鬆呈現創作風格，另外，4800萬畫素主鏡頭提供夜景模式、AI場景辨識、專業模式，以及廣角、微距、景深鏡頭，也可拍攝後再修改對焦點和景深，自拍前鏡頭支援花俏的GIF動圖、動態照片、AR貼圖拍照等功能，打造網紅風格相機。

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