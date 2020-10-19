距離美國總統大選只剩兩周，兩黨的紓困案談判依舊僵持不下，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）向白宮喊話，必須在20日前與民主黨達成協議，不然國會無法在大選前通過提案，然而在期限內達成協議的希望微乎其微。

裴洛西18日接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示：「48小時期限的目的僅在於在大選日前通過紓困案。美國民眾能否在投票日前得到新一輪紓困，取決於川普內閣。」

裴洛西本人對於在48小時內達成協議樂觀以對，但與她協商的財長穆努欽（Steven Mnuchin）看法卻相對悲觀。穆努欽目前人在中東，要到20日才會返美。

倘若民主與共和黨在20日結束前仍未達成協議，協商仍可能會繼續進行，只是無法在接下來兩周通過紓困案。大選可能產生新的政治不確定性，意味著選舉日之後更難達成協議。

積極推動紓困案的紐約州共和黨籍眾議員里德（Tom Reed）日前指出：「如果無法在大選前讓紓困案過關，我擔心新的新冠肺炎紓困方案可能要等到2021年2月。」

白宮日前將紓困案規模擴大至1.8兆美元，裴洛西認為該方案援助力道不足，例如缺乏對窮人減稅，以及州與地方政府援助等，眾院民主黨的目標是2.2兆美元。

部分共和黨議員反對再次推出大型紓困計畫。參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）表示，參院將於21日對5,000億美元的紓困提案進行投票，內容包括援助學校、聯邦失業保險，以及疫苗分配等。

參院20日將投票為中小企業紓困的薪資保障計畫（PPP）提供額外資金。規模6,700億美元的PPP於8月到期。共和黨議員表示，10月最後一周國會將討論大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命案，現在時間已經越來越緊迫。

(工商 )