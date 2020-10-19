通用周二發表其旗下品牌GMC的純電動悍馬車Hummer，為配合新車發表還會廣告火力全開，從美國職棒總冠軍賽「世界大賽」（World Series）、歌唱比賽「美國好聲音」、到各社交媒體和影音串流平台等大做廣告來吸睛。

GMC行銷總裁布魯克（Phil Brook）指這次廣告造勢目的是要讓大家都注意到新悍馬車，也宣示純電動悍馬車正式上市。

GMC先在周二推出運動休旅車版的電動悍馬車，之後才推皮卡版。廣告在周二晚播出同時即開始讓民眾下單，若下單後想退訂，可退還100美元押金。

通用會把電視廣告的宣傳部分包裝成微電影那樣，並分散在各個廣告內容裡。整個廣告攻勢會強調悍馬車以純電動版回歸對通用是如何重要。

因為這是通用下一世代電動車系列裡的首款車。其砸下200億美元研發電動車與專用電池，要在2025年前讓旗下產品轉向電動和自動駕駛車。

布魯克強調通用的廣告不僅是告訴大家新電動悍馬車要上市，更重要是告訴大家這是通用為未來打造的重大產品。外界預期新悍馬車的產品代言人NBA球星詹皇（LeBron James）會在廣告片中亮相。

市調機構尼爾森估計通用新車廣告在周二晚的全美收視人數約2.55億人，是美式足球聯盟的年度冠軍賽超級盃的逾兩倍。外界估計通用周二晚廣告收視率頂峰會是其晚上8點的首播。

通用會讓這次廣告造勢活動在周二晚之後再延續約一周，預計會有逾10億人次歡看。

通用沒有透露這場鋪天蓋地的廣告活動花了多少錢。根據iSpot.tv資料，去年世界大賽期間30秒廣告費在27.5萬到40萬美元之間。至於去年9月美國好聲音30秒廣告費為19萬美元。

(工商 )