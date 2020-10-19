中天新聞台年底即將換照，但關台傳聞不斷，中天「頭條開講」來賓民進黨立委許智傑表示，以德國禁止宣揚納粹的言論自由，比喻民進黨審查中天執照；來賓前立委林郁方當場反駁這比喻「不倫不類」，中天與納粹不同，中天迫害了誰，台灣認為中共沒有言論自由，但民進黨現在要關掉中天，難道是要走向共產制度？

中天換照風波持續引爆話題，許智傑表示，為什麼今天會產生中天這個問題，就如同納粹在德國是被禁止的；有些媒體平時偏藍或偏綠， 但其實中天這陣子都很正常，但未來遇到關鍵時刻會不會還是正常這個就是為什麼中天在偏藍媒體中「會被特別挑出來的原因」。

林郁方不滿許智傑發言，指納粹的比喻不倫不類，他並數度反問，「中天迫害了誰」？中天從過去到現在，從沒有煽動過說要顛覆台灣、顛覆中華民國。許智傑的發言只是代表民進黨不爽中天，但他講實話，「三民自」的言論很多他也不爽，可是如果國民黨執政時要關掉「三民自」，他第一個就跳出來反對。

他說，言論自由是民主國家的最重要的象徵，台灣為什麼討厭共產黨就是因為共產國家就沒有言論自由，蔡政府準備要關掉中天，是要走向共產制度？民進黨講清楚這件事就好。

中天換照前夕，耳語滿天飛，財經專家賴憲政也說，除了關台，還有兩種可能選項，包括換頻道，也就是把52台往後換；另外一種方法，則是每3個月發給臨時執照，這樣事情就大條了。

出席的民進黨立委高嘉瑜則說，她相信NCC現在壓力也非常的大，畢竟有關媒體操作或是陰謀論傳得這麼多，NCC一定要更加的審慎而且公平的去處理這件事情，才能夠杜絕外界的爭議。

(中時 )