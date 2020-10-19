中國大陸外館人員10月8日硬闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，打傷我外交人員；但大陸反控先動手的是我國代表處人員，並指我國不能在那裏辦國慶，「違反一中原則」。前總統馬英九今晚間受訪表示，台灣駐斐濟代表處設立很多年了，辦國慶和一中原則沒有關係，「因為我們的一中原則就是『一中各表』。」

對於中國大陸說台灣在斐濟沒有外交官，馬英九則回嗆，那那些人（指代表處人員）在那邊幹嘛呢？這不通嘛，當然有外交官；發生衝突，非常不幸、遺憾，使用暴力都要譴責，這樣的發展對兩岸關係不利。

(中時 )