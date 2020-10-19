陸指我無駐斐濟外交官 馬英九駁：當然有外交官 22:312020/10/19 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸說台灣在斐濟沒有外交官，馬英九則回嗆，當然有外交官。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸外館人員10月8日硬闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，打傷我外交人員；但大陸反控先動手的是我國代表處人員，並指我國不能在那裏辦國慶，「違反一中原則」。前總統馬英九今晚間受訪表示，台灣駐斐濟代表處設立很多年了，辦國慶和一中原則沒有關係，「因為我們的一中原則就是『一中各表』。」 對於中國大陸說台灣在斐濟沒有外交官，馬英九則回嗆，那那些人（指代表處人員）在那邊幹嘛呢？這不通嘛，當然有外交官；發生衝突，非常不幸、遺憾，使用暴力都要譴責，這樣的發展對兩岸關係不利。 (中時 ) #馬英九 #代表處 #外交官 #一中 #斐濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中共指我駐斐人員先動手 馬英九反駁：當家不會鬧事 21:092020/10/19 政治 陸外交人員毆我駐外人員 李大中：我應向斐濟嚴正交涉 13:222020/10/19 政治 陸方硬闖我在斐濟酒會 吳釗燮：不文明戰狼的暴力行為 22:102020/10/19 政治 我斐濟人員頭部受傷住院 外交部：對戰狼外交加強維安 11:212020/10/19 政治 我斐濟代表處國慶活動遭陸方騷擾 外交部：已通函駐外單位提防 10:422020/10/19 政治 大陸外交官闖國慶酒會引發衝突 柯文哲：是我就拖進去處理一下 11:212020/10/19 政治 陸方侵擾我在斐濟國慶酒會 民進黨：讓兩岸越行越遠 13:432020/10/19 政治 兩岸斐濟外交衝突 陸外交部竟控我方懸掛「偽國旗」 16:262020/10/19 兩岸 斐濟事件陸方反控我挑釁 外交部五點反駁 19:262020/10/19 政治 陸駐斐濟使館駁斥報導不實：台人員發起肢體衝突 15:032020/10/19 政治 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄 網：看到這一場景嚇呆 - 政治 美大選風向變了？林濁水預測他結局出乎意料 - 政治 「斐濟外交官」事件真相？宅神46字回應了 - 政治 預測不再改！沈富雄1圖斷言美大選最終結局 - 政治 韓國瑜下一戰在哪？命理師爆兩字洩天機 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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