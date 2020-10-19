改編真實事件的《無聲》，全台好口碑狂燒，票房突破750萬，奪下北市及全台新片票房冠軍，戲院更是主動加廳放映，總計加開32場次。除了許多網友在社群洗版狂推外，還有不少明星加持推薦，楊祐寧說：「透過電影我們總是正義感爆棚，回到現實我們是不是也選擇了無聲？」陳喬恩說：「看完這個電影，面對黑暗，但願我們不再選擇無聲。」

林柏宏說：「有些無聲的故事不斷在發生，被看見才能真正發聲，希望電影裡發生的種種能再向正義的方向前進一步，一步也好。」曾沛慈說：「很希望你們親自進戲院看這部片，我相信不管是誰都找的到反思的空間和立場。我們都可能是能改變絕望的人，哪怕只有一點點。」蔡凡熙說：「不知道該用什麼文字表達我有多喜歡這部電影。」

觀眾熱情與主創團隊合照。（catchplay提供）

周末導演柯貞年攜劉冠廷、劉子銓、陳姸霏勤跑映後座談，獲得熱烈迴響，現場提問踴躍，更有觀眾看完立刻買票二刷映後場，只為獲得再次提問的機會，也讓四位影人直呼感動，導演柯貞年說：「看到大家這麼願意提問，進而引發更多的討論非常開心，期待透過電影可以讓大家重新思考跟獲得一些勇氣，讓社會多一點關注與同理，不再『無聲』」該片熱映中。

(中時 )