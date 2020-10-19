大陸外館人員10月8日硬闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，打傷我外交人員；但遭大陸否認，反控先動手的是我國代表處人員。對此，網路名人宅神朱學恒就表示，「他一定挺自己人，外交人員代表的就是中華民國，他們被打就代表中華民國被打，是國民都不可能站在別的方向」。

中國大陸駐斐濟使館官網19日發出聲明，指「事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處於10月8日在公共場合公然舉行所謂『雙十國慶日』活動。上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。台此舉意在國際上製造『兩個中國』或『一中一台』局面」。

對於陸方反反控是我方人員挑釁在先，外交部表示，中華民國台灣為主權獨立國家，我國駐外各館處皆於雙十國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，中國大陸政府無權干涉。

外交部強調，此次中方人員欲強行闖入我國慶酒會會場，干擾我方國慶活動，不但不聽勸阻，甚至推擠我方人員，導致我方人員受傷。對於中國大陸駐斐濟大使館做出與事實相反之指控，並發出不實聲明，企圖混淆國際視聽，外交部也予以駁斥、譴責。

朱學恒今19日在臉書開直播表示，這類新聞事件，就跟自家貓出門打架一樣，他一定挺自己人，別說這些外交人員是代表哪個黨，「外交人員代表的就是中華民國」，他們被打就代表中華民國被打，是國民都不可能站在別的方向的。

對於中國大陸作為，朱學恒感嘆，現在大陸連中華民國國慶都認為「違反一個中國」，那還說甚麼統一、宣稱說兄弟同胞，但中華民國大中華人民共和國三十八歲以上，「哪有弟弟不准哥哥過生日的」。

(中時新聞網)