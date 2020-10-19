最多人在猶豫iPhone 12和iPhone 12 Pro 兩款手機，阿康表示，個人不建議換iPhone 12，用iPhone 12 Pro 比較保險。（摘自官網）

蘋果秋季發表會一共發布4隻嶄新iPhone，終於揭開iPhone12神秘面紗，蘋果公司（Apple）也於上周五（16）開放預訂最新機款。不過網友發現，iPhone 12和iPhone 12 Pro 兩隻規格類似，卻只相差5400元，不知道究竟該換哪隻？對此，3C YouTuber阿康近日拍影片建議「換iPhone 12 Pro」會更好。

阿康在個人YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」上表示，最新一代iPhone手機發布後，最多人在猶豫iPhone 12和iPhone 12 Pro 兩款手機，阿康表示，個人不建議換iPhone 12，除非已經決定好要使用 64GB，或者未來3-5年內，認為Pro提供的功能「用不太到」，可以選擇iPhone 12，否則建議選擇iPhone 12 Pro，因為兩者差價真的很少。

有些人則認為iPhone 12 Pro比較重，但阿康指出，2種機型只相差25公克，加上保護殼後就相差無幾。如果那麼重視手拿感，應該要考慮換iPhone 12 mini 才對。另外，阿康表示，購買iPhone 12 Pro也算是一種「買保險」的概念，如果考量自己新手機要用到3-5年，只差5400元，攤下來真的沒什麼感覺；如果只是當作過度期手機，那麼當然可以買iPhone 12。

就規格面來探討，阿康指出iPhone 12 Pro和iPhone 12兩隻手機最大差異就在於拍攝效果。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

阿康也就規格面來探討，他指出iPhone 12 Pro和iPhone 12兩隻手機最大差異就在於拍攝效果。簡單來說，iPhone 12 Pro比iPhone 12多一顆望遠鏡頭和LiDAR Scanner，夜拍功能絕對可以跟iPhone 12「拉出一個層級」。

此外，2款手機的「標準最大亮度」，在陽光下亮度不足時，差異就會很明顯；而iPhone 12是4G RAM，iPhone12 Pro是6G RAM，雖然4G RAM目前已夠用，已經是iPhone 11 Pro的等級了。但阿康指出，iPhone 12 Pro的RAM等級更高，更象徵是一種保險，代表著它的使用年限能更久。

最後，阿康表示，如果今天花5400元升級iPhone 12 Pro，到時如果要脫手，而手折價還是以iPhone 12 Pro的價格來算，而不是以iPhone 12的價格來評估iPhone 12 Pro，「真的覺得買iPhone12 Pro不划算嗎？」阿康語帶保留，決定讓觀眾自己思考。

為什麼不要買 iPhone 12？ Top 5 買 iPhone 12 Pro 前最常問的問題！（摘自YT:阿康嚼舌根GOODSKANG／如經移除請見諒）

(中時新聞網)