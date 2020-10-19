金馬獎在9月30日公布入圍名單後，多部還未公映的影片引起影壇與觀眾極高興趣。除了開幕片《腿》、《同學麥娜絲》，閉幕片《手捲煙》、《狂舞派3》，陳果與白靈再度合作的《墮胎師》，曾以紀錄片《歌舞中國》入圍金馬獎的彭文淳以復古唯美挑戰懸疑詭異的《今宵多珍重》，新加坡明星李國煌問鼎影帝的《男兒王》，易智言獲得金馬創投百萬首獎的動畫新作《廢棄之城》，諶靜蓮、徐志奕重塑歷史人物的動畫《中山魂》，金馬獎短片得主李宜珊新作《手事業》，從親人家庭放眼社會的紀錄片《爺爺和父親》，展現香港紀錄片能量的《迷航》、《佔領立法會》，黃明志首次入圍金馬獎挑戰禁忌的《你是豬》、馬來西亞廣播音樂人張吉安跨足電影就入圍新導演的《南巫》，池家慶請出女神楊采妮與金馬得主呂雪鳳飆戲的《嗨！神獸》，影迷皆可在影展期間搶先欣賞。

除此之外，金馬影展還邀請了多部新片在此舉辦世界首映。包括曾獲三屆金馬獎最佳編劇、知名作家朱天文挖掘家族故事的《願未央》，入圍過最佳新導演也曾獲得最佳紀錄片的朱賢哲揭開作家七等生神秘面紗的《削瘦的靈魂》，金馬獎最佳短片編劇王希捷邀來香港影后鮑起靜跨刀主演的《一家之主》，吳梓安結合實驗與紀錄的《此岸：一個家族故事》，導演們也都將出席映後座談。馬來西亞新銳葉瑞良自編自導自演的《一時一時的》雖然之前有入選其他影展，導演仍感性地表示，多數影展皆因疫情影響轉為線上，很高興金馬影展能在大銀幕放映他的電影，他也將特地來台，十分期待與現場觀眾的交流。

《願未央》三屆金馬獎最佳編劇、知名作家朱天文挖掘家族故事。（金馬執委會提供）

不讓長片專美於前，金馬影展也蒐羅一批世界首映的精彩短片。包括《唐朝．綺麗男》導演蘇匯宇以肉身探討權力的《女性的復仇》，曾威量以鏡頭回望家鄉新加坡的《一抔黃土》，馬來西亞導演嚴京威描繪世代觀念差距的《季候風》、劇場導演韓豈杰細膩描繪校園同性曖昧情誼的《斌斌》、台灣國際紀錄片影展策展人林木材的《自由廣場》，以及台灣新銳導演温晴挖掘上個世代歷史傷痕的《窩卡》。總計有超過50部來自各地的華語電影將在本屆金馬影展隆重放映，精彩內容皆可在台北金馬影展官網及App查詢。

(中時 )