為驗證部隊防衛作戰聯合演訓效能，空軍今日展開109年戰術總驗收（天龍操演）；其中，空軍防空暨飛彈指揮部實施射擊競賽，官兵發揮平時訓練成果，戮力爭取單位榮譽。

防空部射擊競賽下午在枋山靶場實施，由35快砲部隊執行任務，區分日間及夜間射擊，官兵按照標準作業程序，分工完成裝填彈藥、上彈，透過天兵雷達不斷偵搜，精準導引35快砲捕獲空中目標，展現平日扎實訓練成果。

期間，測考官兵以高昂士氣發揮精實戰技，彈藥在夜空中劃出一道道震撼火光，所有參與操演的官兵不僅以熟稔的戰技，爭取佳績，更以堅強的戰力象徵捍衛防空第一線的堅定信念。

空軍年度最重要的戰術總驗收（天龍操演），今天在花蓮開幕，由空軍司令熊厚基主持。天龍操演是空軍飛行員最重要的演訓之一，比照美軍實戰訓練，並選出年度的「王牌飛行員」、「空戰王」、「炸射王」等。除了比飛行戰技，防空射擊也比賽。

(中時 )