中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入，中天新聞台將不會取得換照通過一事吵得沸沸揚揚。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，中天關台對對新聞自由來說是大事，因為主事者知道，可以透過殺掉中天，讓其他媒體聽話。

黃暐瀚19日在中天政論節目《頭條開講》中表示，最近有不少媒體也聲援中天新聞台，並指出，「他有哪裡違法？你要講；他有那裡違反國安？你要講」，但如果沒有違法；沒有違反國安，也不能因為他的報導、採訪的對象、播出的內容跟你想法不同，「就要用以前那種因為我不喜歡他，所以要幹掉他的方式來處理新聞媒體」。

黃暐瀚認為，中天這個事情，對老百姓來說可能是小事，可對台灣的新聞自由是大事，「因為主事者和有權利的人知道，我可以用這個方式來控制媒體，殺掉了一個中天以後其他媒體還有沒有敢不聽話的」。

黃暐瀚還直言，這樣的話以後我們就變回3、50年前，政府一聲令下，所有的媒體都必須乖乖聽話的時代。

(中時新聞網)