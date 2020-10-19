「紅莫尼卡（Home Movie Car）」下鄉巡迴最後一場於成大博物館廣場放映《梁山伯與祝英台》。(曹婷婷攝)

台南市政府文化局與國立臺南藝術大學合作「紅莫尼卡（Home Movie Car）」下鄉巡迴搶救家庭錄影帶及露天放映，18日最終壓軸場於成大博物館廣場放映《梁山伯與祝英台》，特聘苗栗資深廟口電影放映師傅張環裕，以南藝大老師保存傳統碳精棒設備放映，為巡迴放映畫下難忘句點。

本場巡迴放映是【轉動的聲音】計劃案的子計畫，每次巡迴包含錄影帶搶救工作坊和露天放映，17日在成大博物館舉辦最後一場工作坊，成功為成大員工何先生搶救1支1999年拍攝女兒周歲生日的錄影帶，影中人何先生22歲女兒也現身一起觀賞《梁祝》，放映前，南藝大團隊分享熬夜轉檔片段，引來全場觀眾感動鼓掌。

重現民國52年造成萬人空巷、全島爭睹的黃梅調傳奇電影《梁山伯與祝英台》，吸引臺中、嘉義、高雄等地專程來台南觀賞膠片放映的影迷，其中不乏拉著行李的觀光客路過，也被吸引而停下腳步。

「紅莫尼卡（Home Movie Car）」下鄉巡迴搶救家庭錄影帶及露天放映，活動依序巡迴後壁區、中西區、將軍區、新營區、六甲區、學甲區、新化區、安南區、東區，成果展將於30日起在南門電影書院展出。文化局指出，活動期間有多位市民表達自己也需要搶救家庭錄影帶的需求，南藝大團隊承諾計畫案結束後仍會繼續辦理工作坊。

(中時 )