2020年美國與大陸的股票首次公開發行（IPO）市場不乏科技獨角獸上市，例如大數據分析公司Palantir與螞蟻集團，但歐洲科技業卻相對沈寂，上市家數與籌資金額皆不如美中同業。

根據資本市場研究公司PitchBook數據，2020年歐洲只有26家獲創投投資的公司上市，數量不到美國（70家）的一半，也不及大陸（92家）的三分之一。

此外，2020年迄今，歐洲科技公司在IPO僅籌資67億美元，遠遠低於大陸的728億美元，與美國同業的1,181.9億美元。

儘管如此，歐洲IPO案仍不乏亮點，英國電商集團The Hut Group 9月掛牌便受到投資人熱烈追捧，上市首日吸金9.2億英鎊（約12億美元）。但該公司的早期投資人Balderton資本表示，2020年迄今歐洲科技IPO案相對稀少。

雖然歐洲科技產業的發展逐漸獲得外界注意，但近幾年卻鮮有轟動市場的上市案，有別於兩年前瑞典串流巨擘Spotify和荷蘭數位支付業者Adyen上市。

Balderton資本合夥人錢德拉帝拉克（Suranga Chandratillake）指出：「歐洲科技IPO落後於美國和亞洲無庸置疑。」過去幾年雖有不少歐洲科技公司上市，但許多業者選擇到美國上市，而不是在歐洲掛牌。

外界預期歐洲數家科技公司距離上市不遠了，例如瑞典線上付款公司Klarna、英國匯款服務公司TransferWise，以及資安公司Darktrace。

管理顧問公司麥肯錫指出，歐洲科技IPO發展落後的原因很多。麥肯錫分析PitchBook的數據發現，過去十年歐洲的新創公司占全球逾三分之一，但只有14％成為估值超過10億美元的獨角獸公司。

此外，歐洲科技業者面臨籌資和吸引人才難題，且歐洲的員工股票選擇權法規也不如美國完善。

(工商 )