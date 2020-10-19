莉莉詹姆斯在片中與艾米漢默同遊異國又熱戀閃婚。（Netflix提供）

片中的曼陀麗莊園極致奢華且錯綜複雜。（Netflix提供）

31歲英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）新片《蝴蝶夢》推出在即，日前卻爆出在羅馬熱吻已婚男星多明尼克魏斯特（Dominic West）的醜聞，而多明尼克火速返家與妻子秀恩愛否認戀情，搞得莉莉詹姆斯裡外不是人，至今尚未對這件事做出回應。不過她仍敬業為新片宣傳，在片中與男主角艾米漢默（Armie Hammer）同遊異國又熱戀閃婚，被問起對走入婚姻的看法時，露出尷尬神情回應「我不知道......我不確定」，隨後便低下頭不發一語。

莉莉詹姆斯近年接連演出不少名作重拍版的主角，除了在《仙履奇緣》飾演灰姑娘廣為人知外，還有《戰爭與和平》和即將推出的《蝴蝶夢》，尤其電影大師希區考克曾拍過黑白版，勇奪奧斯卡最佳影片，讓主演新版的莉莉背負不少壓力，不但把原著小說讀得滾瓜爛熟，更會一邊拍攝一邊對照，上頭還寫滿筆記。豈料在上片前的關鍵時刻捲入不倫戀醜聞，想必對電影宣傳蒙上一層陰影。

莉莉詹姆斯在片中嫁給豪華莊園的主人，卻被心機管家和先生已故前妻亡靈騷擾，孤單一人苦無傾訴對象，問起會給角色什麼樣的建議時，她說：「我會希望她積極為自己發聲反擊。」在偌大的莊園拍攝也讓她印象深，「曼陀麗莊園現實世界中，其實由8幢座落在英國各地的獨特大宅所組成，讓人很混亂，也藉此在故事裡扮演重要的元素，強化了我飾演角色所面臨的陌生、毫無頭緒的心境。我也很幸運因為拍戲的關係，享有特權地在大宅裡無限制地探索一切！」《蝴蝶夢》於10月21日在Netflix上線。（台北——英國連線）

(中時 )