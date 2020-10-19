如果單身太久或是根本沒交過男（女）朋友，這時候除了努力的增加自己的魅力外，許多人都會選擇去台灣最有名的廟宇尋求月老牽紅線。就有一名女網友就好奇詢問網友，位於迪化街的「霞海城隍廟」與萬華的「龍山寺」哪間月老比較靈驗？由於該女網友直接在文末附上一張自拍照片，結果引發男網友暴動，爭投履歷表搶當男朋友：「我來！」。

男網友看到原po照片直呼搶當男朋友。（圖／翻攝自爆廢公社）

該名女網友附上的照片相當吸晴，不僅是個皮膚白皙、看上去約20歲出頭的小美人，還綁著兩條可愛辮子，上半身僅穿一件蕾絲衣，豐滿的雙峰在肩背名牌包下若隱若現，讓人很難不有其他的聯想，由於照片讓男網友看的流口水，根本沒人討論她的問題，只搶著當她男朋友：「我來」。

男網友看到原po的惹火照紛紛暴動留言「不需要浪費時間去拜月老」、「哪裡投履歷」、「長這麼好看，再拜月老會被你搞亂」、「喊一下從鵝鑾鼻到基隆碼頭都有人排啦」、「你不需要拜啦」、「我們一起去，回來就差不多了」、「拜什麼月老廟，多PO幾張照片，保證號碼牌抽到沒半張，郎君任妳選擇」。

(中時新聞網)