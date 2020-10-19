國民黨立院黨團多次杯葛行政院長蘇貞昌到立法院做施政報告，對此，蘇貞昌今反嗆國民黨團，「邀請我到立法院，卻又不讓我上台，這很不講理」。國民黨團總召林為洲晚間也發文反批蘇貞昌，現在唯一確定的事情只有明年1月1日開始吃瘦肉精美豬，「台灣人真的這麼卑賤嗎？」杯葛施政報告剛好而已。

蘇貞昌今天表示，如果只有霸占主席台，邀請我到立法院，卻又不讓我上台，這很不講理。民眾最希望知道行政院要做什麼，怎麼防疫，怎麼做各種事情，這也是民眾知的權利，作為最高民意代表，也不應該妨礙民眾知的權利。

林為洲則表示，政府突然開放含瘦肉精美豬進口，事先不溝通，事後不為昨非今是道歉，決策過程會議又不敢公開，換來BTA或FTA？部會沒人敢肯定。

林為洲再批評，要求瘦肉精美豬要標示清楚，讓民眾選擇不吃，也辦不到，現在唯一確定的是，明年一月一日開始吃瘦肉精美豬，「台灣人真的這麼卑賤嗎？杯葛施政報告，剛好而已！什麼都要求不到，再多唇槍舌戰的質詢也毫無意義。」

(中時 )