香港女星朱茵是以《射鵰英雄傳》的黃蓉打開知名度，並以《西遊記》中飾演「紫霞仙子」穩坐性感女神寶座，朱茵近年則以凍齡美貌成為外界焦點，48歲的她舉手投足依舊像個少女，不過朱茵近期則為了親子真人秀《想想辦法吧！爸爸》化老妝，朱茵把臉塗黃、畫雀斑、戴白色假髮，但她還沒開口就被老公黃貫中認出來了。
朱茵和歌手老公黃貫中戴著7歲女兒「叉燒包」登上陸綜《想想辦法吧！爸爸》，而在近期的節目中，朱茵則挑戰化老妝，只見朱茵卸下女神光環，她把臉塗黃、畫雀斑，頭戴白色假髮、防曬帽子並換上花色上衣，朱茵裝扮成賣酥餅的阿婆。
當黃貫中、女兒和扮成老婦人的朱茵擦身而過時，黃貫中則隨口問叉燒包想吃東西嗎，接著拿出孩子的手繪圖交換食物，黃貫中還要女兒抱著老婦人說謝謝，讓朱茵忍不住出手回抱，而黃貫中事後接受採訪時，他就提到，當初早就認出老婦人就是老婆朱茵所扮演。
黃貫中進一步說，朱茵雖然沒有開口講話，但他當下就知道對方是老婆「哪怕妳裝成什麼，我都可以認出來」，最後，黃貫中也放閃說：「很想馬上抱著她，但是不能，我還要顧慮其他爸爸的感受」。
(中時新聞網)
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