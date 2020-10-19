香港女星朱茵是以《射鵰英雄傳》的黃蓉打開知名度，並以《西遊記》中飾演「紫霞仙子」穩坐性感女神寶座，朱茵近年則以凍齡美貌成為外界焦點，48歲的她舉手投足依舊像個少女，不過朱茵近期則為了親子真人秀《想想辦法吧！爸爸》化老妝，朱茵把臉塗黃、畫雀斑、戴白色假髮，但她還沒開口就被老公黃貫中認出來了。

朱茵和歌手老公黃貫中戴著7歲女兒「叉燒包」登上陸綜《想想辦法吧！爸爸》，而在近期的節目中，朱茵則挑戰化老妝，只見朱茵卸下女神光環，她把臉塗黃、畫雀斑，頭戴白色假髮、防曬帽子並換上花色上衣，朱茵裝扮成賣酥餅的阿婆。

當黃貫中、女兒和扮成老婦人的朱茵擦身而過時，黃貫中則隨口問叉燒包想吃東西嗎，接著拿出孩子的手繪圖交換食物，黃貫中還要女兒抱著老婦人說謝謝，讓朱茵忍不住出手回抱，而黃貫中事後接受採訪時，他就提到，當初早就認出老婦人就是老婆朱茵所扮演。

儘管朱茵化老妝、扮老婦人，不過老公黃貫中一眼就認出她。（圖／取材自ODC官方頻道 OnDemandChina Official Channel Youtube）

黃貫中進一步說，朱茵雖然沒有開口講話，但他當下就知道對方是老婆「哪怕妳裝成什麼，我都可以認出來」，最後，黃貫中也放閃說：「很想馬上抱著她，但是不能，我還要顧慮其他爸爸的感受」。

【綜藝高能片段】朱茵扮醜喬裝只為見女兒老公一面 黃貫中："無論他扮成怎麼樣我都認得" 這樣的愛情你羨慕嗎？｜【ODC影視官方頻道】

(中時新聞網)