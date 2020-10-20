為了替今年不能出國的千萬卡友解悶，HAPPY GO即日起至11月底推出「放大你的無『現』生活 快樂多一點」活動，搶攻後疫情時代百貨周年慶商機。也祭出HAPPY GO Pay指定百貨通路周年慶檔期首4日單筆滿100元即抽萬點活動，更攜手集團遠東百貨、遠東SOGO 2家百貨在周慶預購期間搶推超殺優惠的「點點成金」紅利兌換專案，最高可享1.5：1史上最超值的兌換比例的紅利回饋。

HAPPPY GO為傳遞不讓疫情限制生活想像的快樂精神，搭上今年最夯的偽出國熱潮，今（19日）起分3周釋出3支品牌影片，邀來氣質女星「宇宙」林思宇擔任女主角，透過點數體驗如同在韓國購物血拚、日本大啖日式料理、巴黎左岸享受香濃咖啡，完美詮釋不出國也能利用點數輕鬆感受出國渡假的日子。活動期間，參加HAPPY GO粉絲團活動，有機會獲HAPPY GO千點點數及萬元旅遊金。

10月26日起HAPPY GO App不定期推出VIP專屬的1點放大你的無「現」生活快閃活動，卡友可用點數1點兌換百貨100元即享券、咖啡兌換券、品牌潮流T恤和歌舞冰上入場券。年底前善用零碎點數，也可響應愛心捐點，將剩餘點數捐贈給9大公益團體，幫助更多弱勢孩童。

HAPPY GO Pay祭出200萬點回饋卡友，於SOGO、遠百、遠東巨城購物中心和遠企購物中心周慶期間消費滿3萬元，有機會抽最大獎3萬點HAPPY GO點數。（HAPPY GO提供）

此外，為了助攻周年慶買氣，HAPPY GO Pay祭出200萬點回饋卡友，於SOGO、遠百、Big City遠東巨城購物中心和The Mall遠企購物中心的周慶期間消費滿3萬元，有機會抽最大獎3萬點HAPPY GO點數。

即日起至11月1日，SOGO台北店3館祭出1.5：1史上最超值的兌換比例，主打用HAPPY GO點數300點兌換200元周年慶購物金，再加碼送1張「200元美食優惠券」，11月1日前可至指定餐廳使用，包含美食街與三合院、金澤美味壽司、紅花鐵板燒、開飯川食堂、鮨彩、漢來蔬食等多家知名餐廳。

遠百則推出2：1「點點成金 紅利回饋」活動，卡友可憑HAPPY GO 200點兌換100元紅利券；周慶期間持HAPPY GO Pay單日單筆滿5000元加贈點數500點，再享200元抵用券，綁定遠東銀行信用卡消費滿1萬元並分期6期，再加贈500點。

(中時 )