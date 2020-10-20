天氣冷的時候總希望可以隨手來個可可或是熱咖啡保暖，因此隨身帶個保溫瓶或保溫杯，不管冷熱飲都能夠使用，加上耐用、方便，更是許多學生和上班族的必備物品，不過，護理師譚敦慈提醒，並非所有飲品都適合倒進保溫瓶裡，若是錯誤使用，可能會吃進大量毒素。

根據《今周刊》的YOUTUBE頻道，找來護理師譚敦慈為民眾說明，隨著入秋天氣逐漸轉涼，能夠盛裝熱飲或保溫度的保溫瓶和保溫杯，就成了許多人的日常好幫手，雖然方便，但是譚敦慈指出，不是所有飲料或是湯品都能使用保溫瓶裝，像是有塗層的保溫瓶，就不適用於酸性飲料，根據譚敦慈表示，碳酸飲料和果汁有可能會破壞保溫瓶內的塗層，嚴重的話甚至會導致重金屬物質溶出。

護理師譚敦慈。（圖／報系資料照）

譚敦慈還表示，保溫瓶也不要拿來裝含蛋白質的東西，像是牛奶和豆漿等，這是有根據性的，據譚敦慈表示，德國的檢驗機構杜夫萊茵，曾經將豆漿裝入保溫瓶內，結果不到半小時就發現，豆漿竟滋生大量細菌。

至於正確清洗保溫瓶的方式，譚敦慈建議使用一般的軟毛刷即可，不建議民眾拿鋼刷刷洗，因為很容易刷壞內膽；另外，市面上常見的尖角刷也可以用來將杯緣、膠條等能刷洗到的範圍清乾淨，避免保溫瓶因為使用時間日久了發霉。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)