劉柏良獲知苓雅分局在7小時內迅速偵破鐮刀殺人的重大刑案，備感辛慰，除了立即指示首功人員核予記功2次獎勵外，同時親自前往苓雅分局頒發獎金並表揚有功人員。(高市警苓雅分局提供／洪浩軒高雄傳真)

高雄市苓雅區某大樓18日夜間發生鐮刀砍人命案，苓雅分局獲報後立即組成專案小組，於19日上午在鼓山區發現嫌犯行蹤，便立即將嫌犯壓制逮捕，警方7小時內偵破鐮刀殺人案，警察局長劉柏良表揚有功警員，並對同日美麗華舞廳發生街頭暴力事件放出重話，絕不容業者「無責」復業。

劉柏良獲知苓雅分局在7小時內迅速偵破鐮刀殺人的重大刑案，備感辛慰，除了立即指示首功人員核予記功2次獎勵外，同時親自前往苓雅分局頒發獎金並表揚有功人員，慰勉各級有功人員辛勞。

苓雅分局分局長梁東山表示，警察依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事，同時為了保障人民生命財產案安全，只要有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝，以維護社會秩序。

劉局長在頒獎時除了慰勉有功人員的辛勞外，並針對在美麗華舞廳前發生街頭暴力情形放出重話表示，相關業者負有社會責任，防止街頭失序與喧鬧影響，責無旁貸，警察局對街頭暴力絕對零容忍。

劉柏良強調，18日在美麗華舞廳發生的酒客衝突事件，在業者還未做好自主管理前，不可能只以歇業3天就可以交待，在案件未查清楚前，警方絕對不會同意業者「無責」復業，如果舞廳業者執意營業，警方絕對以最強力的勤務手段實施掃蕩，並呼籲業者應加強內部管理和保全人力，若不思改善，再造成社會動盪，警察局將主動連繫，會同市府消防局、經發局、衛生局、環保局等相關單位聯合稽查，直到業者改善為止。

(中時 )