微風本月周年慶由信義、松高、南山3館聯手，預購會整體業績成長2位數先傳出佳績，周慶22日至11月15日登場，祭出獨家品牌、獨家商品，首4日首度針對聯名卡友加碼最高30%回饋，是史上最高。預計周慶期間共6店聯手合衝41.8億元，目標3至5%成長，全年營收預估可重回300億元，與去年持平或有2至3%成長。

微風信義獨家BALENCIAGA五趾彈力高跟運動靴，4萬5900元。（微風提供）

微風信義獨家BALENCIAGA五趾彈力高跟運動靴，4萬5900元。（微風提供）

9月開打的微風廣場和微風南京周慶2位數成長超過預期，微風廣場精品、珠寶業績逆勢成長2成，其中，Dior女裝和高級珠寶表現最亮眼，業績彈跳成長60、70%；卡地亞、CHAUMET、伯爵等珠寶有高門檻滿額贈助攻，百萬訂單增加，甚至催出500萬、700萬、上億元大單。南京OSlM按摩椅表現突出，成長3成。

微風南山獨家LOEWE Gate蟒蛇皮迷你肩背包，價格店洽。（微風提供）

這回3館各自出招，信義成功培養出貴公子主顧，男性消費最高可占精品業績35％，周慶以BALENCIAGA為首打出獨家商品吸客。松高主軸是運動休閒，11月引進30分鐘快速造型的頂級英倫專業沙龍學院STARBRANDS全台獨家首店；JORDAN與GORE-TEX合作最新的男款外套外，12月推出NBA和JORDAN雙LOGO新品。

微風南山Dolce & Gabbana Junior豹紋包屁衣，1萬3700元。（微風提供）

開發事業招商處副總暨南山高德璇表示，南山第3季起引進15個品牌，強化精品和童裝，包括微風策略長廖曉喬在B1打造的精品童裝樓層Petit Luxe，集合FENDI、Chloe、Dolce & Gabbana、Stella McCartney、Moschino、steiff 6品牌全系列精品童裝，以及時尚精品咖啡廳babyMADISON Cafe。高樓層餐廳業績最高2位數成長外，5F餐廳會從以日式為主，增加韓式、火鍋、燒烤，至年底前餐飲占比會比剛開幕時的45％調整為35％。

微風松高JORDAN GORE-TEX男款外套，原價1萬4780元、特價1萬3330元。（微風提供）

周慶期間會員於3館單筆滿6000元可抽「台北六福萬怡酒店住宿券」；滿額回饋門檻比照去年，會員首4日加碼，於信義全館除高級珠寶、LV、餐飲外滿30萬、高級珠寶滿80萬送1萬；於南山高級珠寶、手表滿3萬送1500，國際精品滿1萬送1000、3C滿1萬送500、流行名品滿5000送500，香氛保養滿3000送300。

(中時 )