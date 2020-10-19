國家隊防疫疲勞？全台疫苗搶打缺貨 陳時中致歉！《頭條開講》完整版 2020.10.19 周玉琴 林嘉源 黃暐瀚 高嘉瑜 賴憲政 林郁方 王世堅 許智傑

受到新冠肺炎疫情影響，今年流感公費疫苗出現搶打潮，衛福部日前政策急轉彎，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，引發民怨。對此，台北市議員王世堅直言，衛福部這次是嚴重誤判，根本就是「大吃小算」，他也分析衛福部誤判的原因，並要大家別攻擊提點陳時中的人，否則只會害了他。

王世堅19日在中天政論節目《頭條開講》中表示，流感疫苗今年其實有多採購，往年都是600萬劑，而今年是700萬劑，但即便700萬劑，還是嚴重誤判，「這叫大吃小算，明明要那麼多的」。

王世堅認為，衛福部會誤判有3點原因：

第一點，衛福部一直想說，我們這次防疫的過程，國民早就提升了衛生習慣，這樣可能會讓流感的感染率減少。

第二點，衛福部公開鼓勵大家，今年一定要去施打，但相對的就應該趕快大幅增加採購。

第三點，衛福部長期以來一直認為，施打率在25%上下，大概就可以達到群體免疫的效果，但卻輕忽了民眾接種疫苗時的心理因素。

王世堅還說，就醫學上來說，施打率25%是不是就能群體免疫，這是有爭議的，並指出，衛福部在這方面其實抱有僥倖的心態。

此外，對於衛福部長陳時中，王世堅則強調，「我們是恨鐵不成鋼，所以才提點他，要他注意一下」，但若我們提出批評或提點他時，有人出來護航，還攻擊提醒陳時中的人，這叫「愛之適足以害之」。

(中時新聞網)