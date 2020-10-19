網友表示，這幾天賣場呈現「一直補一直搬」的奇景，採購這款日本品牌洗衣精的人絡繹不絕。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多因賣場「洗衣神物」祭出特價優惠，許多人直接專程「一推車」地補貨帶走，賣場人員也不斷上架備貨。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）販售許多知名進口商品，時常推出特價活動，提供優惠的價格給會員，深受民眾喜愛。近日好市多因賣場「洗衣神物」祭出特價優惠，又再度爆發民眾搬貨潮。許多人更直接專程「一推車」地補貨帶走，賣場人員也不斷上架備貨。網友表示，這幾天賣場呈現「一直補一直搬」的奇景，採購這款日本品牌洗衣精的人絡繹不絕。

一位網友今（19日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，「現主時（現在），台南店還有很多這牌子的洗衣精」。原來是這款「Ariel洗衣精」在做特價，一箱12入，一次特價180元，約打了79折。近日也有許多人在社團表示，因為特價而專程前往賣場搶購、補貨，甚至有網友補滿一整年份的量。

不少網友認為，此款洗衣精除臭效果相當好，淡淡的清香，也讓味道不會過香，而一次搬好幾箱，則是因為「真的比外面便宜很多」。網紛紛表示「洗汗臭或是臭味很重的衣服很好用」、「流汗的衣服用這個超好用，覺得這牌子洗過的衣物比較不會過香」、「覺得好用！每次特價都要搬個一兩箱」、「昨天去時很多台推車上都是滿滿的」、「洗完衣服不會有種霉味，衣服也洗的很乾淨，只要快用完都會去採購」、「剛剛高雄中華店一直補一直搬」、「洗了好像回不去，沒了就會想再買」。

不過也有人說，「香味實在太香過頭到刺鼻了，下次不會再考慮購入！」另外，網友指出，這款洗衣精因含螢光劑成分，對皮膚敏感的人或嬰兒要注意可能會有過敏反應，建議沒試過的民眾可以到其他賣場先購買使用看看。「外面全聯就有，可以去買一罐試試，我自己是不喜歡他的味道」。據了解，此款洗衣精特價時間為10／16-10／25，欲購買的民眾可自行斟酌。

據了解，此款洗衣精特價時間為10／16-10／25，一箱12入，一次特價180元，約打了79折，欲購買的民眾可自行斟酌。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時新聞網)