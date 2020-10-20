娛樂8點半》36歲歌手曲婉婷是大陸哈爾濱市人，長大後到加拿大就學，後來在當地被星探相中成為歌手，一曲〈我的歌聲裡〉因搭上電影《春嬌與志明》走紅，2014年傳出她和溫哥華帥哥市長Gregor Robertson交往，同年她的公務員母親張明杰驚爆涉貪被捕，曲婉婷原有望成為市長夫人，卻在2017年和帥哥市長雙雙宣布分手，人生際遇令人嘆息。

曲婉婷6歲時便開始學鋼琴，16歲時她獨自前往加拿大攻讀商業，但結果未盡人意，2005年決定轉換跑道，嘗試寫歌並參與表演，2009年加拿大Nettwerk音樂公司簽下曲婉婷，成為該公司首位華人女歌手，2012年曲婉婷的作品〈Drenched〉被香港導演彭浩翔看中，接著聯繫對方邀請在電影《春嬌與志明》使用〈Drenched〉、〈我的歌聲裡〉，讓曲婉婷高昂又充滿個性的歌聲頓時紅遍大街小巷，2年後還因〈愛的海洋〉入圍台灣金曲獎最佳單曲製作人。

曲婉婷2014年曾來台參加金曲獎（左圖）。（圖／中時資料照片）

曲婉婷當紅之際，曾被質疑國語不靈光是裝的，網友批評：「她是16歲才去外國留學的，不可能不會說國語」，曲婉婷解釋說：「我在國外基本上是不說國語的，所以之前剛回到內地宣傳時，確實有點反應不過來，幸虧後來很快地適應了」，也說是幸好有媽媽陪伴，說話時東北腔也回來。

2013年她受邀蛇年央視春節聯歡晚會，透露：「看見我登春晚是我媽媽的心願，這次也算是給媽媽圓夢了」，也預告春晚結束後要回溫哥華沉澱一陣子，好好創作準備新專輯，2015年則爆出曲婉婷戀上大她19歲、溫哥華市市長羅品信（Gergor Robertson），男方曾有一段婚姻，戀情曝光前數月才宣布離婚，育有4個小孩。

曲婉婷和母親感情好。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting微博）

曲婉婷曾獲溫哥華市長授予榮譽勳章，但傳聞曲婉婷2012年就認識羅品信，羅品信恢復單身後，還被當地媒體封為「溫哥華首席王老五」，沒想到不久就傳出和華人女歌手曲婉婷熱戀，因交往時間太過相近，害曲婉婷一度被質疑當小三，她則在微博澄清：「我相信婚姻是神聖的，是嚴肅的。一個人的幸福快樂不可以建立在破壞別人的婚姻之上，更不能建立在欺騙和別人的痛苦和絕望之上。」

對於這段戀情，曲婉婷明白表示：「我愛的男人一定是一個正直，忠誠，有著強大的責任心，擁有共同追求和人生價值，能給予這個豐富多彩的大千世界尊重包容和大愛的一個人。」間接認戀羅品信，兩人戀情獲得不少粉絲祝福，沒想到同一時間，曲婉婷的母親張明杰卻傳出涉貪被捕。

曲婉婷和羅品信熱戀時常放閃照。（圖／翻攝自羅品信Gregor微博）

據報導，張明杰是公家機關官員，頭銜原本是哈爾濱市發改委副主任，因涉貪嫌疑被捕入獄，涉及金額約17億台幣，曲婉婷早年透露因媽媽從小逼她學琴，又反對她出國、戀愛、參加比賽，導致母女倆關係冷戰好幾年，是甚至斷絕金援，曲婉婷出名後母女關係才變好，而張明杰被爆捲入官司後，曲婉婷沒正面發聲，又遭網友質疑忙戀愛對家人不聞不問。

私生活遭外界質疑，曲婉婷忍無可忍，才發文說：「 This ordeal is very stressful and I find myself in crying over it daily.（這磨難對我來說壓力很大，讓我幾乎每天以淚洗面）」，又強調：「I love my mother dearly and I am truly heartbroken.（我非常愛我的媽媽而且感到心碎）」，正面回擊酸言酸語。

3年前曲婉婷和羅品信宣布分手。（圖／翻攝自曲婉婷Wanting、羅品信Gregor微博）

2017年7月，曲婉婷和男友Gregor Robertson共同發聲明，表示兩人已經和平分手，希望大眾尊重兩人隱私，Gregor指出會用愛繼續力挺舊愛，雙方堅持不口出惡言，曲婉婷也發文：「3年，儘管沒有結果，我很感謝這份感情。祝福他追求的道路上一帆風順。也希望我能找到我的彼岸。愛永遠都在，永遠是朋友。一切都是最好的安排。」

6年過去，曲婉婷至今無法跟媽媽團聚，還傳出被檢方建議判處死刑，但她沒灰心，曾寫下：「這讓我對中國的法律進步更有信心、使我對中國依法治國的方針更有信心」，有網友曾問曲婉婷留學的錢是否和貪汙贓款有關，律師駁斥張明傑第一起犯罪發生在2009年，而曲婉婷早在這時間點前9年，也就是2000年就到加拿大，留學花費不可能取自贓款。

至今，曲婉婷仍常常發表對母親的牽掛，上月她寫下：「6週年無果，繼續努力，保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」，依舊不離不棄，等待母親歷劫後平安歸來。

(中時新聞網)