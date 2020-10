娛樂8點半》36歲歌手曲婉婷是大陸哈爾濱市人,長大後到加拿大就學,後來在當地被星探相中成為歌手,一曲〈我的歌聲裡〉因搭上電影《春嬌與志明》走紅,2014年傳出她和溫哥華帥哥市長Gregor Robertson交往,同年她的公務員母親張明杰驚爆涉貪被捕,曲婉婷原有望成為市長夫人,卻在2017年和帥哥市長雙雙宣布分手,人生際遇令人嘆息。

曲婉婷6歲時便開始學鋼琴,16歲時她獨自前往加拿大攻讀商業,但結果未盡人意,2005年決定轉換跑道,嘗試寫歌並參與表演,2009年加拿大Nettwerk音樂公司簽下曲婉婷,成為該公司首位華人女歌手,2012年曲婉婷的作品〈Drenched〉被香港導演彭浩翔看中,接著聯繫對方邀請在電影《春嬌與志明》使用〈Drenched〉、〈我的歌聲裡〉,讓曲婉婷高昂又充滿個性的歌聲頓時紅遍大街小巷,2年後還因〈愛的海洋〉入圍台灣金曲獎最佳單曲製作人。

曲婉婷2014年曾來台參加金曲獎(左圖)。(圖/中時資料照片)

曲婉婷當紅之際,曾被質疑國語不靈光是裝的,網友批評:「她是16歲才去外國留學的,不可能不會說國語」,曲婉婷解釋說:「我在國外基本上是不說國語的,所以之前剛回到內地宣傳時,確實有點反應不過來,幸虧後來很快地適應了」,也說是幸好有媽媽陪伴,說話時東北腔也回來。

2013年她受邀蛇年央視春節聯歡晚會,透露:「看見我登春晚是我媽媽的心願,這次也算是給媽媽圓夢了」,也預告春晚結束後要回溫哥華沉澱一陣子,好好創作準備新專輯,2015年則爆出曲婉婷戀上大她19歲、溫哥華市市長羅品信(Gergor Robertson),男方曾有一段婚姻,戀情曝光前數月才宣布離婚,育有4個小孩。

曲婉婷和母親感情好。(圖/翻攝自曲婉婷Wanting微博)

曲婉婷曾獲溫哥華市長授予榮譽勳章,但傳聞曲婉婷2012年就認識羅品信,羅品信恢復單身後,還被當地媒體封為「溫哥華首席王老五」,沒想到不久就傳出和華人女歌手曲婉婷熱戀,因交往時間太過相近,害曲婉婷一度被質疑當小三,她則在微博澄清:「我相信婚姻是神聖的,是嚴肅的。一個人的幸福快樂不可以建立在破壞別人的婚姻之上,更不能建立在欺騙和別人的痛苦和絕望之上。」

對於這段戀情,曲婉婷明白表示:「我愛的男人一定是一個正直,忠誠,有著強大的責任心,擁有共同追求和人生價值,能給予這個豐富多彩的大千世界尊重包容和大愛的一個人。」間接認戀羅品信,兩人戀情獲得不少粉絲祝福,沒想到同一時間,曲婉婷的母親張明杰卻傳出涉貪被捕。

曲婉婷和羅品信熱戀時常放閃照。(圖/翻攝自羅品信Gregor微博)

據報導,張明杰是公家機關官員,頭銜原本是哈爾濱市發改委副主任,因涉貪嫌疑被捕入獄,涉及金額約17億台幣,曲婉婷早年透露因媽媽從小逼她學琴,又反對她出國、戀愛、參加比賽,導致母女倆關係冷戰好幾年,是甚至斷絕金援,曲婉婷出名後母女關係才變好,而張明杰被爆捲入官司後,曲婉婷沒正面發聲,又遭網友質疑忙戀愛對家人不聞不問。

私生活遭外界質疑,曲婉婷忍無可忍,才發文說:「 This ordeal is very stressful and I find myself in crying over it daily.(這磨難對我來說壓力很大,讓我幾乎每天以淚洗面)」,又強調:「I love my mother dearly and I am truly heartbroken.(我非常愛我的媽媽而且感到心碎)」,正面回擊酸言酸語。

3年前曲婉婷和羅品信宣布分手。(圖/翻攝自曲婉婷Wanting、羅品信Gregor微博)

2017年7月,曲婉婷和男友Gregor Robertson共同發聲明,表示兩人已經和平分手,希望大眾尊重兩人隱私,Gregor指出會用愛繼續力挺舊愛,雙方堅持不口出惡言,曲婉婷也發文:「3年,儘管沒有結果,我很感謝這份感情。祝福他追求的道路上一帆風順。也希望我能找到我的彼岸。愛永遠都在,永遠是朋友。一切都是最好的安排。」

6年過去,曲婉婷至今無法跟媽媽團聚,還傳出被檢方建議判處死刑,但她沒灰心,曾寫下:「這讓我對中國的法律進步更有信心、使我對中國依法治國的方針更有信心」,有網友曾問曲婉婷留學的錢是否和貪汙贓款有關,律師駁斥張明傑第一起犯罪發生在2009年,而曲婉婷早在這時間點前9年,也就是2000年就到加拿大,留學花費不可能取自贓款。

至今,曲婉婷仍常常發表對母親的牽掛,上月她寫下:「6週年無果,繼續努力,保持一顆相信正義的心,相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」,依舊不離不棄,等待母親歷劫後平安歸來。

