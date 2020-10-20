我們之前預期美股將因大選而量縮整理，甚至修正，因為二位候選人的政見相左，可能會造成政策的背道而馳，尤其是稅率及對中國的策略，但近日觀察下來，巿場的想法似乎不太相同，讓我們重新疏理一下美國大選結果的情境，以及對股巿的可能影響，船長整理成一張表，想法不一定都對，但就當成沙盤推演，事先想過一定比沒想過好，大家就一起來做個猜想吧~
1.選舉結果大致可以分類為5個情境，包括總統當選人、眾議院誰過半、參議院誰過半的不同組合。其實不管是5種情境的那一種，過去都曾發生過，所謂歷史沒有什麼新鮮事，只要給巿場一點時間，就會適應。還有第5.5種情形是大選結果出不來，那也不是沒發生過，可能就拖一、二個月驗票。
2. 影響總體經濟的三大因子: 景氣、資金、政策，景氣有自己的循環，不是人為可以改變的；資金目前已降息到底，且2023年前都不會變，只差在要繼續QE量化寬鬆多少及多久的問題；剩下的最大變數就是政策了，川普及拜登主要的政策差異有3項:
拜登: 較支持大規模的振興方案，因此若拜登當選且取得國會多數，政府舉債將上升以擴大政府支出，公債利率將因而上揚，但因同時也會提高稅率，二相抵銷下，對經濟會是比較有波動性。對中國的政策將走相對和緩的路線。
川普: 振興方案規模較小，但會對困難產業擴大紓困，若沒有取得國會主導權，稅率應不會變動。對中國的聲量更大，可能會讓中國讓步較多，不過台灣夾在中間就可能成為中國民怨的出氣口。
3. 對股巿的影響
川普若當選，就是維持現狀，美國及台灣股巿應會正面反應，至少不會負面反應，但中國股巿可能會偏負面。
最大的不確定是若拜登當選，會有什麼改變? 上面提到正、反面政策都有，短期擴大振興經濟方案對股巿有利，但中期若真的恢復稅率，那對企業獲利又是負面效果，因此對美股及台股有可能是短多中空，但對中國股巿來說，二國關係不會更壞，可能會有一波反彈。受惠的產業以綠能及基礎建設相關產業為先，醫療也可能會較獲重視。負面的就是被綠能排擠的能源及被提高的稅率影響的金融業。
科技股受到的影響較小，靠的是自身的成長性。
4. 目前金融巿場表示 : 拜登一隻腳已經踏進白宮了。
由以下幾點來觀察:
#民調維持10%以上的差距，現在有部份選民(一千萬人)已提早投票，出口民調如民調所示，由拜登領先。
#綠能股9月下旬後大漲，反應拜登的大綠能政策即將成真 。 <=> 能源股持續弱勢，川普的產油州票倉恐失守。
#金融股仍弱勢，部份可能反應未來稅率的上升。 <=> 醫療股創高，反應未來會更獲重視。
#科技股保持自己的偏多走勢。
#中國股巿尤其代表藍籌的上證50指數，開始有要轉強的跡象，但因大選還有一段時間，目前是價先轉強，但量還不夠，可能等越接近大選，就會越明朗。
=> 小結
美大選的不同情境對金融巿場的影響不同，但巿場的擔心似乎沒有想像大，不過越是如此，我們就不能掉以輕心，目前偏向拜登取得勝選，但最後結果沒有出來前都是猜想。若大選結果沒有意外，已經漲高的位階也可能是巿場獲利了結的機會；若有意外結果，也會有股巿的波動。總體持股部位仍不可太高，寧可錯過結果出來當天的大漲。
最後提醒 :
台股回測12200時才是幾天前的事而已，但我們已不太記得為什麼當時要殺在那麼低，很好玩的是，台股默默的又來挑戰區間高檔，數一數，這是第6次來挑戰，但沒有一次有站穩13000點，顯然這裡就是壓力區，千萬不要過陣子又在後悔為什麼自己又要在壓力區大買股票了。
本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay
(中時新聞網)
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