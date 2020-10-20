我們之前預期美股將因大選而量縮整理，甚至修正，因為二位候選人的政見相左，可能會造成政策的背道而馳，尤其是稅率及對中國的策略，但近日觀察下來，巿場的想法似乎不太相同，讓我們重新疏理一下美國大選結果的情境，以及對股巿的可能影響，船長整理成一張表，想法不一定都對，但就當成沙盤推演，事先想過一定比沒想過好，大家就一起來做個猜想吧~

1.選舉結果大致可以分類為5個情境，包括總統當選人、眾議院誰過半、參議院誰過半的不同組合。其實不管是5種情境的那一種，過去都曾發生過，所謂歷史沒有什麼新鮮事，只要給巿場一點時間，就會適應。還有第5.5種情形是大選結果出不來，那也不是沒發生過，可能就拖一、二個月驗票。

2. 影響總體經濟的三大因子: 景氣、資金、政策，景氣有自己的循環，不是人為可以改變的；資金目前已降息到底，且2023年前都不會變，只差在要繼續QE量化寬鬆多少及多久的問題；剩下的最大變數就是政策了，川普及拜登主要的政策差異有3項:

拜登: 較支持大規模的振興方案，因此若拜登當選且取得國會多數，政府舉債將上升以擴大政府支出，公債利率將因而上揚，但因同時也會提高稅率，二相抵銷下，對經濟會是比較有波動性。對中國的政策將走相對和緩的路線。

川普: 振興方案規模較小，但會對困難產業擴大紓困，若沒有取得國會主導權，稅率應不會變動。對中國的聲量更大，可能會讓中國讓步較多，不過台灣夾在中間就可能成為中國民怨的出氣口。

3. 對股巿的影響

川普若當選，就是維持現狀，美國及台灣股巿應會正面反應，至少不會負面反應，但中國股巿可能會偏負面。

最大的不確定是若拜登當選，會有什麼改變? 上面提到正、反面政策都有，短期擴大振興經濟方案對股巿有利，但中期若真的恢復稅率，那對企業獲利又是負面效果，因此對美股及台股有可能是短多中空，但對中國股巿來說，二國關係不會更壞，可能會有一波反彈。受惠的產業以綠能及基礎建設相關產業為先，醫療也可能會較獲重視。負面的就是被綠能排擠的能源及被提高的稅率影響的金融業。

科技股受到的影響較小，靠的是自身的成長性。

4. 目前金融巿場表示 : 拜登一隻腳已經踏進白宮了。

由以下幾點來觀察:

#民調維持10%以上的差距，現在有部份選民(一千萬人)已提早投票，出口民調如民調所示，由拜登領先。

#綠能股9月下旬後大漲，反應拜登的大綠能政策即將成真 。 <=> 能源股持續弱勢，川普的產油州票倉恐失守。

#金融股仍弱勢，部份可能反應未來稅率的上升。 <=> 醫療股創高，反應未來會更獲重視。

#科技股保持自己的偏多走勢。

#中國股巿尤其代表藍籌的上證50指數，開始有要轉強的跡象，但因大選還有一段時間，目前是價先轉強，但量還不夠，可能等越接近大選，就會越明朗。

=> 小結

美大選的不同情境對金融巿場的影響不同，但巿場的擔心似乎沒有想像大，不過越是如此，我們就不能掉以輕心，目前偏向拜登取得勝選，但最後結果沒有出來前都是猜想。若大選結果沒有意外，已經漲高的位階也可能是巿場獲利了結的機會；若有意外結果，也會有股巿的波動。總體持股部位仍不可太高，寧可錯過結果出來當天的大漲。

最後提醒 :

台股回測12200時才是幾天前的事而已，但我們已不太記得為什麼當時要殺在那麼低，很好玩的是，台股默默的又來挑戰區間高檔，數一數，這是第6次來挑戰，但沒有一次有站穩13000點，顯然這裡就是壓力區，千萬不要過陣子又在後悔為什麼自己又要在壓力區大買股票了。

選舉結果大致可以分類為5個情境（圖／PressPlay提供）

BBC民調:差距仍在二位數（圖／PressPlay提供）

綠能ETF進入第三波的大漲，提早反應拜登的勝選，若當選可能會最後噴出，然後進入中期整理（圖／PressPlay提供）

能源ETF十分弱勢，再度回測股災低點沒有底部形態前仍偏弱（圖／PressPlay提供）

金融股ETF尚未恢復元氣，仍在大頸線之下收斂整理（圖／PressPlay提供）

醫療ETF破線翻後轉強，挑戰新高點（圖／PressPlay提供）

科技股ETF回檔不破頸線，形成小底部後，轉強挑戰高點（圖／PressPlay提供）

上證50領先突破下降壓力線，但量能還不太夠，補量才能確定，拜登若勝選將會出量（圖／PressPlay提供）

台股再度來到區間高檔，壓力要先尊重一下（圖／PressPlay提供）

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

(中時新聞網)