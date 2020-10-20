「舒沉香」精油破天荒找來大腕級作家吳淡如代言，新聞上遍各大媒體，「舒沉香」一系列精油價格不斐，號稱精油界的愛馬仕，許多精油行家都趨之若鶩，讓人十分好奇「舒沉香」到底有甚麼過人之處？

「舒沉香」十年磨一滴 中央研究院製程支援

被同業戲稱「十年才磨一滴」的精油憨人創辦人李文生，耗費十餘年時間研製精油，期間獲得中央研究院加持，透過標靶式萃取技術結合中央研究院國家級的技術專利，終於開發出由東方中草藥結合西方草本植物、具有獨特植萃配方的「舒沉香」精油。

舒沉香精油榮獲今年「國家品牌玉山獎」「最佳產品類」大獎。(圖/舒沉香提供)

「舒沉香」獲頒國家品牌玉山獎

舒沉香精油一問世，就榮獲2020年「國家品牌玉山獎」「最佳產品類」大獎，由立法院長游錫堃親自頒獎給品牌創辦人李文生；十月底，舒沉香還代表台灣參加「iENA德國紐倫堡國際發明展」，是極少數有國家級、世界級肯定的台灣精油品牌。

舒沉香使用稀有的綠奇楠沉香精華做基底，透過靶向式萃取技術結合中央研究院國家級的技術專利，是很難得的精油產品。(圖/舒沉香提供)

吳淡如嚴選 精油就愛「舒沉香」

身為精油控的作家吳淡如分享：「我長期都有使用精油的習慣，我特別注意精油的品質，只要是吸到身體裡，擦到皮膚上的，都會去了解它的成分。我選舒沉香，是因為它用了稀有的綠奇楠沉香精華做基底，透過靶向式萃取技術結合中央研究院國家級的技術專利，是很難得的精油產品。」

舒沉香共有「能量安定、思緒清晰、重返青春、舒緩呵護、檀香調理」五種系列精油，有單方精油、複方精油、薰香精油、滾珠瓶、精油沐浴膠。(圖/舒沉香提供)

五種系列精油 「舒沉香」全方位療理身心靈健康

舒沉香同時取得澳洲ACO與歐盟ECOCERT有機認證，且擁有台灣及美國發明專利，更獲得國家玉山獎殊榮；目前舒沉香共有「能量安定、思緒清晰、重返青春、舒緩呵護、檀香調理」五種系列精油，有單方精油、複方精油、薰香精油、滾珠瓶、精油沐浴膠，全方位守護您身、心、靈的健康。

(中時新聞網)