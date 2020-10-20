【回憶殺】相信常看舞台劇的人，一定對蕭艾相當熟悉，今年56歲的她，是國立藝術學院（現改稱國立臺北藝術大學）的第一屆畢業生，吸取賴聲川與汪其楣的學識，從年輕學子逐漸成長為亮眼的舞台明星，甚至拿下金鐘視后殊榮。

蕭艾一舉考上國立藝術學院，在那個重男輕女的年代，實屬不容易；她透露每個同學、包括自己，即便對劇場的認知很淺，都自命不凡，覺得自己是個咖了，但上了第一堂表演課，就遇到嚴師汪其楣，讓這群血氣方剛、剛上大學的年輕靈魂，瞬間受到束縛，但真正進入劇場工作後，蕭艾赫然發現當年的嚴格管教，都內化成紀律，她得到「風紀股長」的稱號，總是在大家聊天聊到忘我的時候，將所有人拉回舞台，尊重表演的態度，使得許多晚輩耳濡目染，將好的習慣不斷傳承下去。

蕭艾是國立藝術學院首屆畢業生。（圖／中時資料照）

第二個恩師，即是賴聲川。80年代賴聲川從美國返台教書，蕭艾幸運地成為首批學生，即興創作的能力也在此時迅速累積，她慢慢從一張空白白紙，變成具備編、導、演的專業演員，在表演工作坊參與許多重要角色，90年代更開始跨領域到幕後，拍攝電視劇、電影助理導演與戲劇指導等都能看見蕭艾勤奮的身影。

蕭艾重要舞台演出記事

蕭艾的天賦加上後天努力，皇天不負苦心人，終於讓她在1993年以華視經典劇場《像我們這樣一個家》獲得第28屆金鐘獎女主角獎，無疑是一個超級大的肯定；不過，即便拿到閃閃發光的獎座，蕭艾依舊繼續在劇場前進，絲毫不鬆懈，甚至在排演全民大劇團舞台劇《同學會！同鞋～》，不慎被自己的單腳勾到，膝蓋重重撞擊地板，導致髕骨受傷，得打鋼釘休養三個月才能復原，但是她不喊苦，因為她真的打從內心熱愛表演、舞台劇！

(中時新聞網)