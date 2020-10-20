高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林沉潛，下一步動向，外界都非常關注。台北市議員王世堅今(19日)在廣播節目中談到韓國瑜時，則是大讚他的為人處事，並稱「當朋友很夠意思」。

王世堅今上廣播節目「千秋萬事」，主持人王淺秋說，政壇不應該只分藍綠、應只飛是非，「譬如說你對韓總也不會因為政治立場不一樣就是仇人、老死不相往來，不是這樣吧？」王世堅則回應，如果以為人處事、當朋友來講，韓國瑜會是很好朋友，「我相信他是重感情的人，個性是喜歡談論事情、關心別人，然後對公事的熱心強過對於自己，算是奔放熱情的人，當朋友很夠意思。」

當王淺秋詢問「對於沒有重砲攻擊韓國瑜，在黨內你會有壓力嗎？」王世堅也直接回應，「對，但這是我應當承受的，我認為即便是敵人，也要互相尊重，事實上韓國瑜跟我在政治立場絕對180度對立，但是政治或者政黨只是手段，目的是要為國家、為社會做事情，我把手段和目的分的很清楚，政黨只是手段。」

另外，王世堅還提到，「前總統馬英九也是被我一路從台北市長罵到當總統，韓國瑜之前在台北市議會，也是被我一直罵，結果選上高雄市長，我罵不到，他們就一直退步。」

(中時新聞網)